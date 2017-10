 Lọ lem xỏ giày đinh

Ở lượt trận vòng loại cuối của khu vực Nam Mỹ, Chile đánh bại Ecuardo 2-1 nhưng cả hai cùng đoạt 2 vé chính thức còn lại sau Argentina và Colombia tham dự World Cup 2014. Trong khi đó, dù thắng Argentina 3-2 và bằng điểm với Ecuardo (25 điểm) nhưng Uruguay phải chấp nhận vị trí thứ 5 và đá play-off do kém đối thủ hiệu số bàn thắng-thua (0 so với +4). Theo đó, ở play-off, Uruguay sẽ giáp mặt với đại diện châu Á là Jordan. Trận lượt đi diễn ra ở Jordan vào ngày 13.11 và lượt về tại Montevideo vào ngày 20.11. Ở các trận còn lại, Colombia vượt qua chủ nhà Paraguay 2-1, còn Peru bị Bolivia cầm chân 1-1. Tại khu vực CONCACAF, Mexico phải trải qua 90 phút nghẹt thở và thua Costa Rica 1-2 nhưng cuối cùng cũng giữ được chiếc vé đá play-off (gặp New Zealand) do đối thủ cạnh tranh là Panama thất thủ 2-3 trước Mỹ. Honduras dù hòa Jamaica 2-2 nhưng vẫn sẽ đoạt vé chính thức còn lại của khu vực để cùng Mỹ và Costa Rica đến Brazil. Tại châu Phi, Ghana cầm chắc vé đến Brazil sau khi hủy diệt vị khách Ai Cập đến 6-1 ở trận lượt đi vòng play-off. T.Ng