Lợi thế cho chủ nhà

Sở dĩ HLV Manuel Jose tự tin như thế cũng phải có nguyên do. Thành tích của Angola trong những kỳ CAN gần đây được cải thiện thấy rõ. Tại kỳ CAN 2006, Angola đã giành quyền vào chơi ở vòng bảng sau 3 kỳ liên tiếp vắng bóng. Hai năm sau, họ lọt đến tứ kết.

Tại giải năm nay, Angola có lợi thế sân nhà. Đây được xem là vũ khí lợi hại. Việc thầy trò Manuel Jose dễ dàng qua mặt những đối thủ sừng sỏ như Algeria hay Mali để giành vị trí nhất bảng là minh chứng cho thấy điều đó.

Vấn đề duy nhất Angola cần cải thiện là yếu tố tâm lý. Cụ thể, HLV Jose cần giáo huấn các học trò phải giữ được những cái đầu lạnh trong suốt trận đấu. Một số ý kiến thời gian qua cho rằng đội chủ nhà có phần tỏ ra chủ quan ở những trận đấu vòng bảng. Angola phải trả giá đắt nếu để những sai sót như ở trận hòa 4-4 trước Mali tái diễn.

Phía Ghana, tin vui đến với họ khi tiền đạo Asamoah Gyan và tiền vệ Anthony Annan đã hoàn toàn hồi phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ ra sân đá chính ngay từ đầu. Dù vậy, việc thiếu vắng tiền vệ Michael Essien vẫn để lại tổn thất lớn cho Ghana khi chưa một cầu thủ nào có thể thế vai anh trong việc dẫn dắt lối chơi của đội tuyển. Dự đoán: Angola thắng 2-1.

