Lời tiên tri có thành hiện thực?

Ngày 19.12.2009 là trang sáng chói trong lịch sử của Barcelona. Đội bóng xứ Catalan đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng Estudiantes 2-1 để vô địch thế giới cấp CLB, đỉnh cao nhất mà một CLB có thể hướng đến. Barcelona đã chinh phục được 6 danh hiệu trong một năm.

Trong giây phút huy hoàng đó, tờ AS trụ sở đặt tại Madrid đã dẫn lời một người được AS gọi là nhà thông thái xứ Catalan: “Từ giờ trở đi, tương lai của Barcelona là màu đen”. Người Catalan không đếm xỉa đến câu nói đó mà cho rằng nó là sự ghen tức của Madrid. Nhưng đến giờ những điều nhà thông thái được AS trích dẫn đang dần thành hiện thực. Sau khi thắng Estudiantes, Barcelona không biết đến chiến thắng. Đầu tiên là trận hòa Kazma của Kuwait rồi thua trên chấm luân lưu. Không ai quan tâm đến trận đấu đó vì nó chỉ là giao hữu mang tính giải trí.

Từ giờ trở đi, tương lai của Barcelona là màu đen _ Tờ AS

Đầu năm 2010, Barcelona mang 6 chiếc Cúp mà họ đoạt được năm 2009 đặt tại sân Nou Camp trước trận gặp Villarreal. Nhưng sự rực rỡ của 6 chiếc Cúp này không làm Barcelona chơi tốt hơn mà họ suýt thua Villarreal. HLV Guardiola vẫn cố nói cứng rằng: “Trận hòa này sẽ làm Barcelona mạnh mẽ hơn”. Đến trận tiếp theo gặp Sevilla tại lượt đi vòng 1/8 Cúp nhà Vua, Barcelona được nếm trải cảm giác thất bại khi thua 1-2 trên sân nhà. Sốc hơn khi biết Sevilla đến sân Nou Camp với đội hình què quặt. Hai chân sút hàng đầu là Kanoute (dự CAN) và Fabiano (chấn thương) đều vắng mặt nhưng Sevilla vẫn thắng Barca. Thất bại của Barcelona được dịp để tờ AS so sánh: “Một tiểu Sevilla đã đánh bại Barcelona và nó chứng minh cho Pep thấy tương lai là màu đen”.

Có nhiều thứ để lý giải cho trận thua của Barcelona. Tờ Sport phát hành tại xứ Catalan cho rằng trọng tài Perez Burrull là người tạo ra khác biệt. Có 3 lỗi của Burrull đã khiến Barcelona bị bất lợi. Thứ nhất là không công nhận tình huống Bojan đưa bóng vào lưới phút 70 khi Sevilla dẫn trước 1-0. Thứ hai là cho Sevilla hưởng quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-1 từ tình huống Capel ngã trong vòng cấm do tác động của Chygrynskiy. Thứ ba là tình huống không công nhận bàn thắng của Alves ghi vào phút 88. Nếu một trong 3 quyết định này được xử lý khác Barcelona sẽ không thua. Ngoài ra, trọng tài Burrull còn bỏ qua tình huống Ibrahimovic bị Konko phạm lỗi trong vòng cấm.

Nhưng trọng tài Burrull không phải là người thiên vị Sevilla bởi trong hiệp 1 chính ông đã bỏ qua một bàn thắng của đội khách. Barcelona nên tự trách họ trong trận thua này. HLV Guardiola đã sai lầm khi xếp một hàng thủ chắp vá với Gaby Milito và Chygrynskiy đá trung vệ. Milito mới trở lại sau thời gian 617 ngày không thi đấu trận chính thức nào cho Barcelona. Còn Chygrynskiy chơi quá dở và bị chính khán giả Catalan la ó.

Trên hàng tấn công, Guardiola sử dụng các quân bài mạnh nhất với Iniesta, Bojan, Pedro, Messi đá chính, Ibrahimovic, Xavi vào sân hiệp 2. Nhưng sự tự mãn sau một năm thành công khiến họ không còn chơi hiệu quả. Đến ngay cả cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Messi cũng phung phí những cơ hội tốt nhất trong trận đấu này. Lượt về sẽ đá giữa tuần sau. Nếu không thắng cách biệt 2 bàn, thầy trò nhà Guardiola sẽ bị loại. Và sau đó có thể là tương lai đen?

Anh Tú