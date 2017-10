Lukaku sẽ đến M.U vì Mourinho

Romelu Lukaku cho biết anh rất muốn có cơ hội làm việc lần nữa với HLV Jose Mourinho. Với việc, cựu HLV Chelsea nhiều khả năng sẽ đến Old Trafford vào tháng 5 khiến cơ hội Manchester United (M.U) chiêu mộ được tiền đạo trẻ là rất cao.

Mới đây, Lukaku đã chia sẻ trên tờ Derniere Heure của Bỉ về tương lai của mình sau khi rời khỏi Everton. Theo đó, tiền đạo sẽ không trở về Chelsea mà đến M.U hoặc Bayern Munich, hai CLB mà anh đã yêu thích từ nhỏ.

Trước đó, bố của Lukaku cũng đưa ra lời khuyên con trai nên chơi ở một trong hai CLB trên. Dù cái giá chuyển nhượng là khá chát với 65 triệu bảng nhưng đối với 2 ông lớn thì đây là chuyện không quá khó khăn.

Tuy nhiên, nhiều khả năng M.U sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để chiêu mộ Lukaku nhờ Mourinho. Thời còn làm việc tại Chelsea, chính HLV người Bồ Đào Nha đẩy tiền đạo rời khỏi Stamford Bridge. Khi đó, Mourinho không tin tưởng Lukaku nên đã làm mọi cách để đẩy anh đi.

Trên thực tế, Mourinho nhìn thấy khả năng phát triển của tiền đạo không phù hợp ở Chelsea. Ông khuyến khích Lukaku phấn đấu ở một môi trường mới. Thật vậy, ở Everton, Lukaku tỏa sáng với bảng thành tích khủng ở tuổi 22. Nói cách khác, cựu HLV người Bồ Đào Nha một phần góp công trong thành tích của Lukaku như hiện tại.

“Tôi đang mong đợi cơ hội được làm việc cùng Mourinho thêm lần nữa. Mọi người cho rằng ông ấy không tin tưởng tôi khi còn ở Chelsea. Không phải vậy. Đó là do tôi còn non kinh nghiệm để khoác áo "The Blues". Khi chuyển sang thi đấu cho Everton, HLV Mourinho chính là người đã chúc mừng tôi đầu tiên. Ông ấy không hề ép buộc tôi", tiền đạo chia sẻ.

Nhiều khả năng “Người đặc biệt” sẽ đến thay thế Louis van Gaal trước khi hợp đồng của HLV người Hà Lan kết thúc. Trong khi đó, Lukaku lại đang tìm môi trường mới để phát triển. Với lợi thế trên, M.U có thể chiêu mộ được tiền đạo 22 tuổi dễ dàng hơn Bayern.

Nếu vậy, hàng tiền đạo của “Quỷ đỏ” sẽ có chút khởi sắc khi lần lượt Wayne Rooney, Anthony Martial hay Marcus Rashford đều đang không có phong độ ổn định. Trong khi đó, tiền đạo Lukaku đang đứng trong top 3 cầu thủ ghi bàn khi có đến 18 lần sút thủng lưới đối phương tại Premier League.

Phương Nguyên