Lượt cuối vòng bảng Champions League: Tranh ngôi nhất bảng

Hầu hết các đội đã có vé đi tiếp vào vòng 16 đội sau lượt đấu trước. Do đó, phần lớn các trận diễn ra rạng sáng mai chỉ còn là những cuộc phân định ngôi nhất nhì từng bảng.

Ngoài bảng D, vẫn còn một suất đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp là cuộc tranh chấp giữa FC Copenhagen và Rubin Kazan. Trong đó, Copenhagen nắm nhiều ưu thế khi hơn đội bóng Nga 1 điểm và sẽ tự quyết cơ hội đi tiếp cho mình nếu đánh bại đội đã bị loại là Panathinaikos trên sân nhà. Trong khi đó, Rubin Kazan có quá nhiều trắc trở khi hành quân đến sân Nou Camp gặp Barcelona quá mạnh và đã nắm chắc ngôi đầu.

Tuy nhiên, Rubin Kazan cũng có một niềm tin để duy trì hy vọng là chưa từng thua Barcelona trong 3 cuộc gặp trước đây với thành tích 1 thắng 2 hòa. Mặc dù vậy, nếu Rubin có thắng được Barca thì họ cũng chưa thể có được suất đi tiếp, mà phải cần điều kiện Copenhagen không thắng Panathinaikos. Hoặc trong trường hợp Rubin hòa Barca, thì Copenhagen phải thua Panathinaikos.

Ở diễn biến khác, tại bảng A, tuy 2 suất đi tiếp đã thuộc về đội ĐKVĐ Inter Milan và CLB của Anh Tottenham, nhưng vẫn còn rất nóng bỏng với cuộc tranh chấp ngôi vị đầu bảng khi cả 2 đều có cùng 10 điểm. Với phong độ phập phù như hiện nay, Inter khó lòng đạt được mục tiêu giành ngôi đầu khi gặp Werder Bremen. Ngược lại, Tottenham có lợi thế hơn hiệu số (+7 so với +4) và chỉ gặp Twente (không còn mục tiêu phấn đấu) nên nhiều khả năng đứng đầu.

Tình thế cũng gần như tương tự ở bảng C, nhưng Manchester United sẽ tự quyết định ngôi đầu cho mình khi chỉ cần hòa Valencia (cũng đã đi tiếp) trong trận đấu trên sân nhà Old Trafford. Ngoài ra, còn có một mục tiêu nữa mà các cầu thủ M.U cũng cần phấn đấu là giữ sạch lưới nhà để trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng mà không để lọt lưới bàn nào. Còn ở bảng B, hai vị trí đi tiếp cũng đã thuộc về Lyon và Schalke 04. Đội bóng Đức nắm ưu thế khi hơn 1 điểm và có hiệu số +6 so với đội bóng Pháp chỉ +1, nhưng lại gặp Benfica trên sân khách, còn Lyon chỉ gặp Hapoel Tel Aviv.

Tỷ lệ cược

8.12, 2 giờ 45: Barcelona - Rubin Kazan: Barca chấp 1 trái rưỡi, thắng 8

Benfica - Schalke 04: Benfica chấp nửa, thắng 9

FC Copenhagen - Panathinaikos: Copenhagen chấp 1 trái rưỡi, thắng 8

Lyon - Hapoel Tel Aviv: Lyon chấp 1 trái rưỡi, thắng 9

M.U - Valencia: M.U chấp nửa, một, thắng 8

Twente - Tottenham: Tottenham chấp đồng nửa, thắng 9

Werder Bremen - Inter Milan: Inter chấp đồng nửa, thắng 8.

(Nguồn: Asianbookie)

Giang Lao