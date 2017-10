Lượt đi bán kết Champions League: Inter thắng ngược Barca

Các cây bút bình luận tên tuổi như Paul Jiggins (The Sun), Richard Williams (The Guardian), Roberto Gotta (Soccernet)… đều bày tỏ sự bái phục tài nghệ của “Người đặc biệt” Jose Mourinho khi vị HLV này đã vận dụng chiến thuật thi đấu một cách sắc sảo, mang lại chiến thắng thuyết phục cho Inter Milan.



Paul Jiggins đưa ra một số điểm quan trọng mà HLV Mourinho đã thắng người đồng nghiệp Guardiola, đó là: “kế hoạch chiến thuật” - từ chỗ đặt mục tiêu ban đầu thủ hòa 0-0 nhưng lại bị động khi Barca bất ngờ dẫn trước, Inter lập tức chuyển sang chủ động tấn công toàn diện, rõ nhất là ở hiệp hai. Khi Maicon và Milito rời sân, Inter lại chuyển sang chơi phòng ngự toàn diện để bảo vệ tỷ số. Mourinho cũng có một quyết định đáng nể và thành công trọn vẹn khi giao nhiệm vụ “bắt chết” Leo Messi cho “lão tướng” đã 36 tuổi Javier Zanetti (cũng là người Argentina). Kế đến là “động lực thi đấu” - Mourinho cũng thắng khi cởi bỏ được trạng thái tâm lý dưới cơ của các cầu thủ Inter, khiến cho Barca chỉ còn là cái bóng của chính mình so với những gì đã thể hiện trong 2 lượt đấu với Arsenal ở tứ kết.



Bình luận viên Richard Williams thì cho rằng: “Mourinho đã biến một Inter yếu ớt trở nên cứng cáp và trình diễn một phong cách chơi bóng hết sức chững chạc”. Còn cây bút Roberto Gotta viết: “Bây giờ thì người Ý phải nhìn nhận Mourinho là “đặc biệt”, bởi ông ấy đã biến một Inter luôn sợ sệt trở thành một Inter hết sức tinh quái và cực kỳ khó chơi tại đấu trường châu Âu”. Giang Lao