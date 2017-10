Lượt trận cuối cùng bảng C: Qua cơn ác mộng

Cơn ác mộng tại Euro 2004 đang quay về ám ảnh đội tuyển Ý trước lượt trận cuối cùng ở bảng C. Liệu lần này số phận của họ có khác?

Hiện nay, sau 2 lượt trận ở bảng C, đội tuyển Ý đang rơi vào hoàn cảnh giống hệt 8 năm về trước. Lần đó, tại Euro 2004, Ý cũng rơi vào bảng C và cũng chỉ kiếm được 2 điểm sau 2 lượt trận đều hòa 1-1, trong lúc Thụy Điển và Đan Mạch đều có cùng 4 điểm (hệt như Tây Ban Nha và Croatia hiện nay) và họ đã “bắt tay” khi hòa 2-2 ở trận cuối tại Porto vừa đủ loại Ý do hơn thành tích đối đầu (3 đội bằng điểm, bằng hiệu số nhưng Ý thua tổng số bàn thắng so với 2 đội trên). Lần này Ý cũng sẽ bị loại nếu trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia tại Gdansk hòa 2-2, cho dù họ đá bại Ireland bất kể tỷ số nào tại Poznan. Tỷ lệ cược: Ý chấp 1 trái rưỡi, thắng 9.



Tây Ban Nha (trái) và Ý có thể sẽ là hai đại diện của bảng C ở vòng tứ kết - Ảnh: AFP

Ý - Ireland (1 giờ 45 ngày 19.6 trực tiếp VTV2, HTV7): Hoàn thành điều kiện cần

Không thể đoán trước được tương lai nên điều mà đội tuyển Ý cần phải làm là giành trọn 3 điểm trước Ireland. Thậm chí, nếu thắng được từ 3 bàn cách biệt trở lên càng tốt để đề phòng trường hợp trận Croatia - Tây Ban Nha kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Do vậy, nhiều khả năng ông Prandelli sẽ thay đổi một số vị trí trong đội hình xuất phát để phục vụ cho mục tiêu đó.

Nếu trung vệ Barzagli trở lại sau khi bình phục chấn thương, De Rossi sẽ quay về vị trí sở trường nơi hàng tiền vệ và nhiều khả năng cặp tiền đạo Diamanti - Di Natale sẽ thay thế cặp Cassano - Balotelli vốn chơi không hiệu quả ở hai trận đầu.

Cái khó cho Ý là Ireland đã chính thức bị loại nên họ sẽ vào trận với tinh thần rất thoải mái và cũng chưa hề có ý định buông súng. Nếu vậy, lối chơi phòng thủ tập trung của Ireland sẽ hạn chế được phần nào sức mạnh tấn công của “Squadra Azzurri”. Tuy nhiên, với quyết tâm xóa bỏ cơn ác mộng Porto (dù Ý không nắm quyền chủ động) cùng những cầu thủ có khả năng tạo ra sự khác biệt như Pirlo, Di Natale..., đội quân của ông Prendelli sẽ hoàn thành điều kiện cần để chờ đợi điều kiện đủ từ Gdansk.

Croatia - Tây Ban Nha (1 giờ 45 ngày 19.6, trực tiếp trên VTV3, HTV9): Không đùa

Ở một góc độ nào đó, Ý có thể tin rằng Tây Ban Nha sẽ không mang vị thế của nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới ra đùa. Tuy nhiên, nếu như Reuters cho rằng Tây Ban Nha vẫn sẽ xuất quân với đội hình mạnh nhất thì một số thông tin trái chiều lại cho biết ông Del Bosque có thể để cho vài trụ cột như Xavi, Alonso, Silva và Iniesta được nghỉ ngơi. Chưa biết thực hư thế nào nhưng có thể tin rằng Tây Ban Nha sẽ không đánh đu với số phận khi chưa nắm chắc tấm vé vào tứ kết.

Trong khi đó, chắc chắn Croatia sẽ xuất quân với đội hình mạnh nhất để hy vọng bảo vệ được thành quả mà họ đã tạo ra. Nghĩa là nếu không thắng được Tây Ban Nha thì cũng phải tìm cho ra một điểm. Thế nhưng, ngay cả điều đó cũng là một nhiệm vụ không dễ dàng bởi lối chơi của Croatia sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một đối thủ có trình độ kỹ thuật bậc thầy. Do vậy, nhiều khả năng Tây Ban Nha sẽ “giúp” người Ý vượt qua cơn ác mộng Porto ngày nào. Tỷ lệ cược: Tây Ban Nha chấp nửa, một, thua 9.

Phát biểu trước trận đấu HLV Cesare Prandelli (Ý): “Chúng tôi phải gạt bỏ những nỗi ám ảnh cách đây 8 năm để tự tin bước vào trận đấu quyết định này. Tất cả đang phụ thuộc vào chúng tôi và phải có chiến thắng mới quyết định được cơ hội vào tứ kết. Sẽ không dễ vượt qua Ireland, nhất là Trapattoni rất hiểu bóng đá Ý”. HLV Giovanni Trapattoni (CH Ireland): “Ý đã có nhiều chuyển biến trong lối chơi nhưng họ còn thiếu chút may mắn ở 2 trận đấu. Dù Ireland sẽ phải có những thay đổi, nhưng riêng tôi luôn tự hào với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện”. HLV Vicente del Bosque (Tây Ban Nha): “Chúng tôi muốn có chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng. Dĩ nhiên, tỷ số 2-2 cũng có thể xảy ra, bởi đó là một trận bóng đá. Tôi bảo đảm rằng sẽ không có thỏa hiệp gì với nhau”. HLV Slaven Bilic (Croatia): “Họ là một đội bóng lớn, nhưng chúng tôi không có lý do gì phải sợ. Toàn đội đã sẵn sàng để chiến đấu cho một suất ở tứ kết, bởi đó là điều mà người hâm mộ đang chờ đợi. Tôi hài lòng với một trận hòa, nhưng sẽ không có kịch bản soạn sẵn ở trận này”. T.Ng (Theo UEFA.com)

Chuyên gia dự đoán HLV Trần Bình Sự: Tây Ban Nha sẽ thắng Croatia Tôi không nghĩ Tây Ban Nha sẽ bắt tay với Croatia, bởi ở một giải đấu lớn nếu đội nào làm điều đó thì sẽ rất nguy hiểm. Vì thế với thực lực của mình, tôi tin Tây Ban Nha sẽ sớm giải quyết trận đấu. Croatia cũng phải đá tấn công để có bàn thắng vì hòa 0-0 thì họ sẽ bị loại, cho nên Tây Ban Nha có nhiều ưu thế ghi bàn khi đối phương dâng cao. Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 3-1. HLV Trần Công Minh: Ý sẽ thắng cách biệt Nếu Ý bị loại sớm thì giải đấu sẽ kém hay. Chắc chắn tuyển Ý sẽ đá hết mình để kiếm 3 điểm, chứ không thể vừa đá vừa ngóng kết quả trận Tây Ban Nha - Croatia. Tuyển Ý ở Euro lần này tấn công rất sắc bén, chỉ cần họ dứt điểm tốt hơn thì có thể thắng đậm Ireland. Dự đoán: Ý thắng từ 2-0 đến 3-0. Q.H (ghi)

