Lượt về vòng tứ kết: Ngẩng cao đầu

Thua Chelsea 1-2 ngay tại Stamford Bridge vì kém may mắn trong thế trận nhỉnh hơn, Benfica có quyền ngẩng cao đầu trong ngày chia tay Champions League.

Thua 0-1 ở trận lượt đi, Benfica đến sân Stamford Bridge của Chelsea vào rạng sáng qua với nhiệm vụ rất nặng nề là phải ghi ít nhất 2 bàn thắng và đồng thời hạn chế số bàn thua ở mức thấp nhất trong hoàn cảnh HLV Jesus phải chắp vá hàng hậu vệ do chấn thương của Jardel, Vitor và Garay. Do vậy, dưới sự dẫn dắt thế trận của Aimar ở trung lộ và Gaitan bên cánh trái, Benfica đã chủ động chơi tấn công ngay từ đầu bằng những pha phối hợp nhuần nhuyễn đậm chất Latin.

Không chỉ chủ động tấn công, Benfica còn nhỉnh hơn một chút về thời gian kiểm soát bóng (51%) và cũng tung ra được nhiều cú dứt điểm hơn (22 so với 17 của Chelsea). Đó là những con số gây bất ngờ khi Benfica phải chơi trên sân Stamford Bridge trong tình thế bất lợi về quân số (Maxi Perreira nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 40). Tuy nhiên, điều mà Benfica cần nhất - bàn thắng - thì họ lại kém Chelsea. Thật đáng tiếc, một phần do nóng vội (quá nhiều cú sút xa thiếu chính xác), phần do kém may mắn (cú sút của Cardozo bị Terry cản phá ngay trên vạch cầu môn) và đặc biệt là thủ môn Cech quá xuất sắc (vô hiệu hóa 3 cú sút hiểm hóc của Cardozo, Oliveira và Yannick) mà Benfica chỉ ghi được có một bàn thắng từ cú đánh đầu của Javi Garcia ở phút 85.

Bàn san bằng tỷ số 1-1 đó của Benfica chỉ đủ khiến Chelsea lo lắng trong 7 phút, trước khi Meireles ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đội chủ nhà bằng màn độc diễn. Hai bàn thắng vào cuối trận cho thấy những nỗ lực tột cùng của cả hai đội trong việc giành giật “sự sống”. Benfica chơi như thể không còn gì để mất trong lúc Chelsea luôn muốn ghi thêm bàn thắng nữa, sau cú đá phạt đền mở tỷ số của Lampard ở phút 21, để nhanh chóng kết liễu số phận của đối thủ. Chelsea thắng xứng đáng nhưng Benfica không đáng phải thua. Tuy nhiên, nếu trận đấu kết thúc với kết quả hòa 1-1 thì Benfica sẽ còn tiếc nuối một thời gian dài nữa.

APOEL Nicosia cũng có quyền ngẩng cao đầu rời cuộc chơi sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Hơn nữa, việc ghi được 2 bàn thắng trong trận lượt về trên sân Bernabeu của Real Madrid (2-5) cũng là điều mà APOEL có thể tự hào, dù họ đã để thủng lưới đến 8 bàn sau hai lượt trận. Như vậy, Real Madrid sẽ gặp Bayern còn Chelsea chạm trán với Barcelona ở vòng bán kết Champions League.

Lịch đấu bán kết: Lượt đi (1 giờ 45, ngày 18 và 19.4, giờ VN), Bayern Munich - Real Madrid; Chelsea - Barcelona. Lượt về (1 giờ 45, ngày 25 và 26.4, giờ VN), Barcelona - Chelsea; Real Madrid - Bayern Munich.

Mourinho mỉa mai Barca Jose Mourinho, chiến lược gia của Real Madrid nói kình địch Barcelona là “siêu ứng cử viên vô địch” Champions League, với hàm ý đội bóng xứ Catalan này ngoài năng lực vượt trội còn luôn được trọng tài ưu ái. Cũng trong cuộc họp báo sau khi Real vượt qua APOEL Nicosia với tổng tỷ số 8-2 để lọt vào bán kết gặp Bayern Munich, vị HLV có biệt danh “Người đặc biệt” còn nhận định: “Sẽ không có trận chung kết Real - Chelsea. Mọi người ai cũng hiểu là vì sao rồi đấy. Đó có thể sẽ là trận Bayern với Barcelona. Riêng Barcelona, họ không phải là ứng cử viên thuần túy mà là siêu ứng cử viên vô địch”. Những lời bình phẩm này của Mourinho đến ngay sau khi Barca tiếp tục bị truyền thông quốc tế soi mói về việc có hay không một sự “ưu ái” nào đấy có tính hệ thống từ các quyết định của trọng tài, nhất là ở các trận cầu quan trọng. Mới nhất là ở trận Barca thắng AC Milan 3-1 phần nào đó nhờ hưởng lợi từ quyết định của trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers. Còn ở mùa trước tại vòng 1/8, trọng tài Massimo Busacca đã truất quyền thi đấu tiền đạo Van Persie của Arsenal chỉ vì anh này… cố sút bóng khi đã bị thổi phạt việt vị, nhờ đó Barca mới có lợi thế chơi hơn người và sau đó thắng “Pháo thủ” chung cuộc 4-3 để đi thẳng đến ngôi vô địch. Nhưng đỉnh điểm là vụ bê bối ở mùa 2008-2009 khi Barca trong trận bán kết lượt về với Chelsea nhờ sự giúp sức từ trọng tài người Na Uy Ovrebo (không thổi ít nhất 2 quả phạt 11m mười mươi cho CLB nước Anh), để sau đó trong giờ đấu thêm Iniesta ghi bàn quyết định đưa đội bóng xứ Catalan vào chung kết và thắng luôn M.U 2-0 để vô địch. Chính vì vậy, khi Chelsea gặp lại Barca ở trận bán kết mùa này, tuy thầy trò HLV Di Matteo nói cứng: “Chúng tôi sẽ hạ Barca để trả món nợ lần trước”, nhưng báo chí Anh thì lo ngại. Như tờ The Sun tỏ ra đồng tình với lời bình phẩm của HLV Mourinho khi nhận định dè dặt: “Xét về thực lực, Chelsea cũng có hy vọng đánh bại Barca. Nhưng liệu có trở lực nào khác tác động, như những gì đã xảy ra ở trận bán kết lần trước?”. Giang Lao

Trần Tôn