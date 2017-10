Lượt về vòng tứ kết: Tạm biệt, Benfica!

Tiếp Benfica trên sân nhà với lợi thế thắng 1-0 ở trận lượt đi nơi đất khách, Chelsea đang chuẩn bị ghi tên mình vào vòng bán kết.

Thắng 1-0 trên sân đối phương ở trận lượt đi đem lại một lợi thế không nhỏ nhưng điều đó không có nghĩa là ở trận lượt về, Chelsea sẽ “bất chiến tự nhiên thành”. Thậm chí, nhiều khả năng đội bóng của ông Di Matteo sẽ phải đổ đến giọt mồ hôi cuối cùng mới có thể giành được tấm vé dự vòng bán kết Champions League. Đơn giản vì Benfica không phải là đối thủ dễ bắt nạt và họ sẽ thi đấu bằng tất cả sức lực để hy vọng lật ngược tình thế.



Chelsea (trái) sẽ không dành cho Benfica bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế - Ảnh: AFP

Tỷ lệ cược 1 giờ 45 ngày 5.4: Chelsea - Benfica (VTV3 trực tiếp): Chelsea chấp nửa một, thắng 9. Real Madrid - APOEL Nicosia (K+ trực tiếp): Real Madrid chấp 2 trái rưỡi 3 trái, thắng 9.

HLV Jesus luôn cho rằng Benfica chơi tốt hơn nhiều so với Chelsea ở trận lượt đi. Không sai, nhưng nếu ông tin rằng điều đó sẽ lặp lại ở sân Stamford Bridge vào rạng sáng mai thì cần phải xét lại. Dĩ nhiên, hàng công của Benfica vẫn nguyên vẹn, thậm chí hai trụ cột Aimar và Gaitan còn có thể lực tốt hơn do không phải thi đấu ở giải VĐQG hồi cuối tuần qua, nhưng những ca chấn thương của Garay, Jardel và Miguel Vitor sẽ buộc ông Jesus phải xây dựng lại hàng thủ, trong hoàn cảnh chỉ còn mỗi Luisao là trung vệ thực thụ. Điều đó sẽ đem lại bất lợi không nhỏ cho Benfica khi các chân sút của Chelsea đã bắt đầu tìm lại được chính mình.

Trong đó, đáng kể nhất là Torres, tiền đạo nhiều khả năng sẽ đá chính do Drogba chưa hoàn toàn bình phục. Torres đã ghi bàn trở lại, nhưng điều quan trọng là anh còn có khả năng kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Hỗ trợ cho Torres trên hai cánh có thể là Mata và Kalou. Ở hàng hậu vệ, Ivanovic đã bình phục nhưng lại đến lượt Luiz bị đau nên có thể Cahill sẽ đá cặp với Terry ở trục phòng ngự trung tâm.

Tóm lại, ông Di Matteo chẳng có gì phải lo lắng về vấn đề lực lượng nhưng cũng không chủ quan đến nỗi đã vội nghĩ đến vòng bán kết. Mặt khác, nhiệm vụ của Chelsea ở trận lượt về này cũng nhẹ hơn hẳn so với Benfica. Nếu như “The Blues” có quyền hướng đến một kết quả hòa thì Benfica buộc phải thắng. Do vậy, nhiều khả năng Chelsea sẽ vào trận với sự thận trọng nhất định, trước lúc tung ra những đòn sát thủ khi mặt trận của đối phương hở sườn do phải dồn lên tấn công. Mỗi bàn thắng của đội chủ nhà sẽ khiến nhiệm vụ của đội khách càng trở nên nặng nề hơn. Đó là chưa kể đến việc Chelsea chưa biết thua trên sân nhà kể từ khi ông Di Matteo lên tạm nắm quyền. Thế thì làm sao Benfica có thể vượt qua mọi bất lợi như vậy để giành chiến thắng chung cuộc!

Trần Tôn