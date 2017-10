Lyon kéo AS Monaco xuống đáy bảng xếp hạng

(TNO) Đương kim á quân AS Monaco tiếp tục trải qua sự khởi đầu không suôn sẻ ở mùa giải 2014-2015 khi thúc thủ 1-2 trên sân Lyon ở trận đấu sớm vòng 5 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (13.9, giờ VN).

Berbatov (trái) bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận đấu vừa qua - Ảnh: Reuters

Cuộc chạm trán trên sân Stade de Gerland được ví như cuộc đấu giữa những “đại gia hết thời”. Nếu như Lyon (từng vô địch Ligue 1 đến 7 năm liên tiếp) đang dần trở thành một đội bóng tầm thường ở trong nước với chính sách “thắt lưng buộc bụng”, thì AS Monaco cũng không còn cảm hứng để vung tiền chinh phục vinh quang sau khi bán đi 2 ngôi sao lớn nhất là James Rodriguez và Radamel Falcao.

Cùng có khởi đầu tệ hại, quyết tâm giành 3 điểm của cả hai CLB được thể hiện rõ khi Lyon lẫn AS Monaco đều chơi với sơ đồ chiến thuật tấn công 4-3-3. Trước đội quân Lyon non trẻ, AS Monaco là đội chơi tấn công hay hơn với sự “chèo lái” của tiền đạo nổi tiếng Dimitar Berbatov nhưng đội ghi bàn thắng nhiều hơn ở trận này lại là Lyon.

Vị khách đến từ công quốc mở đầu trận đấu khởi sắc hơn khi tạo ra nhiều pha hãm thành nhưng Berbatov, Yannick Ferreira Carrasco, hay Lucas Ocampos không thể tận dụng được một số cơ hội ghi bàn.



Fekir (phải) là người mở tỷ số cho Lyon - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, dù có phần lép vế hơn nhưng Lyon lại có được bàn mở tỷ số ở phút 30. Xuất phát từ một pha phối hợp đầy ăn ý ở cánh phải, Nabil Fekir thoát xuống khá nhanh trước khi tung cú dứt điểm cuối cùng hạ gục thủ thành Danijel Subasic. Tuy nhiên, trong pha quay chậm truyền hình sau đó cho thấy Fekir đã rơi vào thế việt vị trước khi lập công.

Lợi thế về điểm số chỉ tồn tại ngắn ngủi trong 9 phút khi AS Monaco san bằng cách biệt nhờ tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà. Theo đó, sau khi đoạt bóng từ sự bất cẩn của hậu vệ Umtiti (Lyon), Geoffrey Kondogbia tung một đường tạt từ cánh phải để Ocampos băng lên đệm lòng chính xác.



Ocampos (phải) lập công cho AS Monaco - Ảnh: Reuters

Kịch bản của hiệp 2 tương tự khi đội quân của HLV Leonardo Jardim tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt nhưng Berbatov không thể thắng được thủ thành Anthony Lopes. Dù tạo được thế trận lấn lướt hơn về số cơ hội ghi bàn, nhưng AS Monaco lại ra về trắng tay sau khi Lyon có được bàn thắng ở phút 73.

Hậu vệ Umtiti chuộc lỗi bằng một pha lướt xuống đầy tốc độ ở cánh trái chuyền ngược lên để tiền vệ trẻ Corentin Tolisso sửa lòng chính xác ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Có 3 điểm trên sân nhà giúp thầy trò HLV Hubert Fournier tạm vượt qua khủng hoảng khi vươn lên vị trí thứ 12 với 6 điểm. Ngược lại, với thất bại thứ 3 sau 5 trận, AS Monaco đang thực sự gặp khó ở giai đoạn khởi đầu mùa này khi chỉ kiếm được 4 điểm sau 5 trận đấu, rớt xuống vị trí thứ 16 và có thể rơi xuống khu vực cầm đèn đỏ nếu như các đội phía sau có được chiến thắng ở loạt đấu muộn.

Tây Nguyên

