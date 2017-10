Lyon thua sốc trên sân nhà và mất ngôi đầu Ligue 1

(TNO) Lyon đã bị Paris Saint Germain truất ngôi đầu sau khi thúc thủ với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà trước đối thủ Nice chơi thiếu người ở trận đấu vòng 30 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (22.3, giờ VN).

Eduardo (3) là người mở tỷ số cho Nice - Ảnh: Reuters

Sân Stade de Gerland vốn là nơi Lyon luôn chơi đầy hứng khởi và có thể “nuốt chửng” bất kỳ đối thủ nào và không ngoại lệ danh cho Nice, đội đang đứng sát nhóm cuối bảng. Bởi vậy, dù không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Alexandre Lacazette (treo giò) nhưng HLV Hubert Fournier vẫn có quá nhiều sự lựa chọn để có thể nghiền nát đội khách. Trong suốt trận đấu, Lyon nắm hoàn toàn quyền kiểm soát bóng nhưng Nice lại là đội ghi bàn nhiều hơn với sự tỏa sáng của tiền vệ trẻ Valentin Eysseric.

Cầu thủ 22 tuổi trên chính là người khơi mào làm nên bất ngờ đầu tiên khi thực hiện quả phạt góc để Carlos Eduardo tung một cú sút đẹp mặt giúp Nice vươn lên dẫn trước ở phút 22.



Gonalons (21) ghi bàn từ chấm 11m, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát - Ảnh: Reuters

Sau bàn thắng mở tỷ số, đoàn quân của HLV Claude Puel phải một sức ép lớn từ đội chủ nhà và chỉ đứng vững cho đến phút 56 sau tình huống Lloyd Palun phạm lỗi với Nabil Fekir (người vừa được gọi vào đội tuyển Pháp lần đầu tiên) trong vòng cấm. Pha phạm lỗi không nhưng giúp Lyon được hưởng quả phạt 11m (Maxime Gonalons thực hiện thành công gỡ hòa 1-1) mà còn được chơi hơn người do Palun bị truất quyền thi đấu.

Sở hữu quá nhiều lợi thế, Lyon tăng cường sức ép lên hàng thủ của đội khách nhưng họ phải trả giá cho sự phung phí cơ hội của mình. Bởi ở phút 87, từ một sai lầm hàng thủ, Nice đã “dội một gáo nước lạnh” vào tham vọng chiến thắng của đội chủ nhà bằng pha ghi bàn của Eysseric, đem về 3 điểm cho đội khách.



Nỗi thất vọng của các cầu thủ Lyon khi thua trên sân nhà - Ảnh: Reuters

Thất bại bất ngờ trên sân nhà khiến Lyon chính thức bị Paris Saint Germain chiếm ngôi đầu do kém hơn đối thủ 1 điểm (58 so với 59). Đây có thể được xem là một bước ngoặt quan trọng ở mùa này nếu như đội bóng thủ đô Paris đăng quang Ligue 1 mùa này. Ngược lại, chiến thắng quả cảm ngay trên thánh địa Stade de Gerland giúp Nice gần như đảm bảo mục tiêu trụ hạng khi tạo khoảng cách 5 điểm so với nhóm nguy hiểm.

Ở các trận đấu khác, ba cặp đấu Bastia - Guingamp, Caen - Metz và Rennes - Nantes đều kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Evian tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ nhờ chiến thắng sát nút 1-0 trước Montpellier với pha lập công của Clarck Nsikulu ở phút 85, trong khi Bordeaux (đội đánh bại Paris Germain ở vòng trước) trở lại mặt đất với thất bại 1-2 trên sân đội ở nhóm rớt hạng là Toulouse.

Tây Nguyên

