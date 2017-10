Lyon và AS Monaco thách thức PSG trong cuộc đua vô địch Ligue 1

(TNO) Lyon và AS Monaco tiếp tục hâm nóng cuộc đua tranh chức vô địch khi đều có 3 điểm trên sân Reims (thắng 4-2) và Lens (thắng 3-0) ở loạt trận đấu muộn nhất vòng 34 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (27.4, giờ Việt Nam).

Trên sân Stade Auguste Delaune, hàng công của Lyon khởi đầu rất “bén” khi đội bóng của HLV Hubert Fournier ghi liền 2 bàn thắng chỉ sau 6 phút sau các pha lập công của hậu vệ Corentin Tolisso và tiền đạo Alexandre Lacazette, người đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 25 bàn.



Sau ít phút choáng ngợp trước sức tấn công ào ạt và nhanh của đội khách, các cầu thủ chủ nhà mới bắt đầu lấy lại thăng bằng với bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 13 sau cú dứt điểm chính xác từ khoảng cách hơn 20m của Alexi Peuget để đánh bại thủ thành Anthony Lopes.



Cuộc rượt đuổi tỷ số chưa dừng ở đó bởi đến phút 30, tỷ số đã là 3-1 nghiêng về đội khách. Người tạo lại lợi thế dẫn 2 bàn cho Lyon là Clinton N'Jie sau một pha chuyền bóng chuẩn xác của Henri Bedimo từ bên cánh trái.

AS Monaco xua tan thất vọng bị loại ở Champions League bằng chiến thắng nhẹ trước Lens - Ảnh: AFP AS Monaco xua tan thất vọng bị loại ở Champions League bằng chiến thắng nhẹ trước Lens - Ảnh: AFP

Ở các trận đấu khác, AS Monaco giải sầu bị loại ở Champions League bằng trận thắng đậm 3-0 trước đội cuối bảng Lens nhờ các pha lập công của Yannick Ferreira-Carrasco (phút 36), Anthony Martial (phút 44) và Bernardo Silva (phút 72).Chiến thắng này không những giúp đội bóng công quốc giữ vững vị trí thứ 3 mà còn thách thức Paris Saint Germain và Lyon trong cuộc đua tranh chức vô địch do vẫn duy trì khoảng cách kém hơn 6 điểm. Ngược lại, với thành tích tệ hại của mình khi chỉ thắng 1 trận trong năm 2015, tân binh Lens gần như chấp nhận số phận trở lại chơi ở Ligue 2 vào mùa giải tới do ít hơn vị trí an toàn đến 12 điểm trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu.Trong khi đó, pha lập công duy nhất của chân sút người Bờ Biển Ngà Max-Alain Gradel giúp chủ nhà Saint Etienne đánh bại Montpellier với tỷ số 1-0 để vươn lên vị trí thứ 4 và đẩy Marseille xuống vị trí thứ 5.