Lyon và PSG bất phân thắng bại

(TNO) Lyon đã không thể nối dài chuỗi trận thắng ấn tượng của mình khi để Paris Saint Germain (PSG) cầm chân với tỷ số 1-1 trên sân nhà ở vòng 24 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (9.2, giờ VN).

Lyon (áo trắng) và PSG cầm chân nhau - Ảnh: Reuters

Cuộc đối đầu nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ bởi đây được xem là một trong số trận derby lớn nhất bóng đá Pháp, bên cạnh việc Lyon và PSG đang cạnh tranh nhau trong cuộc đua đến chức vô địch Ligue 1.

PSG hành quân đến sân Stade Gerland với những mục tiêu giành trọn 3 điểm để lên ngôi đầu bất chấp chủ nhà Lyon đang sở hữu phong độ tốt nhất Ligue 1 hiện nay. Xuất quân với đội hình mạnh nhất, đội bóng của HLV Laurent Blanc kiểm soát thế trận tốt hơn với nhiều tình huống hãm thành nhự cơ động từ 2 cánh của Maxwell và Lucas Moura (PSG chiếm tỉ lệ 64% thời gian giữ bóng).



N'Jie ăn mừng sau khi chọc thủng lưới PSG - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Lyon đã cho thấy rằng vì sao họ đang đứng ở ngôi đầu bảng khi Clinton N'Jie lạnh lùng tung cú dứt điểm chìm khiến thủ thành Salvatore Sirigu bất lực giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 30.

Đội bóng thủ đô Paris đẩy cao đội hình ngay sau đó nhưng liên tục bị cản trở bởi thủ thành Anthony Lopes (Lyon), người có nhiều pha cản phá xuất thần từ chối những cơ hội ghi bàn của Zlatan Ibrahimovic và Edinson Cavani.

Tuy vậy, dù xuất sắc đến đâu, Lopes vẫn phải vào lưới nhặt bóng sau pha sút phạt 11m ở phút 69 của Ibrahimovic xuất phát từ tình huống phạm lỗi của hậu vệ Lindsay Rose với Marco Verratti (PSG) trong vòng cấm địa. Đó là bàn thắng đầu tiên của chân sút ngôi sao người Thụy Điển sau 360 phút “tịt ngòi”.



Ibrahimovic ghi bàn từ chấm 11m, mang về 1 điểm cho PSG - Ảnh: Reuters

Với kết quả này, cả Lyon và PSG ít nhiều hài lòng bởi thứ tự vị trí của họ trên bảng xếp hạng Ligue 1 không thay đổi và cuộc đua tranh chức vô địch vẫn hứa hẹn đầy hấp dẫn ở những vòng tới. Theo đó, sau vòng 24, Lyon duy trì khoảng cách 2 điểm với Marseille và PSG (50 so với 48).

Ở các trận đấu khác, AS Monaco vuột cơ hội “vàng” để chiếm vị trí thứ 4 của Saint Etienne khi thúc thủ 0-1 trên sân của tân binh Guingamp. Điều đáng nói là ở trận này, đội bóng công quốc có lợi thế về quân số do Mustapha Diallo của Guingamp bị truất quyền thi đấu ở phút 21.

Thế nhưng, thay vì chuyển hóa lợi thế thành chiến thắng thì AS Monaco lại nhận bàn thua ở phút 51 khi Dorian Leveque ghi bàn cho Guingamp. Thất bại trên sân Municipal du Roudourou chấm dứt chuỗi 14 trận bất bại của AS Monaco và thầy trò HLV Leonardo Jardim vẫn ở lại vị trí thứ 5, trong khi Guingamp nhảy lên vị trí thứ 10 và gần đạt được mục tiêu trụ hạng do tạo được khoảng cách 9 điểm so với khu vực “cầm đèn đỏ”. Trận đấu còn lại ở vòng 24 giữa Nice và Nantes kết thúc với trận hòa không bàn thắng.

Tây Nguyên

