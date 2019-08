Lyon vùi dập AS Monaco ở trận khai màn Ligue 1 mùa giải mới

Với lợi thế sân nhà, AS Monaco sớm nhận “gáo nước lạnh” khi Lyon sớm vượt lên dẫn trước ở phút thứ 5 do công của Moussa Dembele. Đội chủ sân Stade Louis II sau đó tiếp tục hứng chịu tổn thất khi tiền vệ nổi tiếng Cesc Fabregas bị truất quyền thi đấu ở phút 30. Cựu ngôi sao của Arsenal và Chelsea đã có pha chơi xấu khi đá vào chân của hậu vệ Leo Dubois (Lyon) và bị trọng tài Ruddy Buquet rút thẻ đỏ sau khi tham khảo VAR (trợ lý trọng tài video). Chỉ còn chơi với 10 người, mọi thứ sau đó trở nên tồi tệ cho AS Monaco.

AS Monaco (trái) thất bại sau trận ra mắt khán giả nhà mùa giải mới AFP

Đoàn quân của HLV Sylvinho dễ dàng duy trì ưu thế để giành trọn 3 điểm. Theo đó, sau bàn nâng tỷ số của cựu cầu thủ CLB Manchester United là Memphis Depay phút 36, “Sư tử vùng Rhones” ấn định chiến thắng 3-0 khi trận đấu còn 10 phút nhờ công của tiền vệ Lucas Tousart.

Chiến thắng này không những giúp cựu danh thủ người Brazil Sylvinho có màn ra mắt hoàn hảo, mà còn đem lại nhiều kỳ vọng khi Lyon vẫn cho thấy sự mạch lạc trong lối chơi dù mất đi nhiều tài năng như Nabil Fekir, hậu vệ trái Ferland Mendy và tiền vệ Tanguy Ndombele ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. “Tôi đã nói trước đó rằng ba hoặc bốn trận mở màn sẽ khó khăn và AS Monaco là một đối thủ mạnh, nên tôi rất hài lòng với kết quả này. Tôi hy vọng đội sẽ tiếp tục duy trì lối chơi như thế này và tiếp tục cải thiện thêm”, HLV Sylvinho của Lyon nói sau trận đấu.

Tân HLV Sylvinho có khởi đầu đầy hứa hẹn ở Lyon AFP

Trong khi đó, sau khi gồng mình để trụ hạng mùa trước, HLV Leonardo Jardim chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều thách thức ở mùa giải mới khi lực lượng đang ngày càng mỏng dần. Theo thông tin mới nhất, chân sút chủ lực Ramadel Falcao nhiều khả năng sẽ rời đội trong vào ngày tới.