Macau bị xử thua 0-3, kết thúc vòng loại World Cup 2022

Trước đó, Macau đã đánh bại Sri Lanka trên sân nhà ở trận lượt đi vòng sơ loại thứ nhất World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 7.6. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Macau (MFA) sau đó đã quyết định không gửi đội tuyển đến Sri Lanka đá trận lượt về vào ngày 11.6. Lý do mà MFF đưa ra là do lo ngại sự an toàn cho các thành viên đội tuyển sau một số vụ khủng bố ở Sri Lanka gần đây.

Macau đã có lợi thế trước Sri Lanka ở trận lượt đi với chiến thắng 3-0 AFC

Một số cầu thủ Macau đã ra công khai chống lại quyết định của MFA về việc không gửi họ đá trận lượt về ở Colombo (Sri Lanka). Thậm chí, các cầu thủ sau đó còn phản ứng bằng việc thiết lập nên trận đấu có tỷ số không tưởng tổng cộng với 39 bàn thắng ở vòng 1 FA Cup của Macau: CLB Tak Chun Ka I thắng Hang Sai 21-18.

Sau khi xem xét sự việc, uy ban kỷ luật FIFA đã xử phạt MFA vì không thi đấu trận lượt về và ấn định chiến thắng 3-0 cho Sri Lanka ở trận lượt về. Kết quả này đồng nghĩa với việc đội bóng Nam Á sẽ lọt vào vòng sơ loại thứ hai và sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 5 trong lễ bốc thăm chia bảng diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 17.7.

Ngoài việc đội tuyển bị xử thua trên, MFA còn phải nộp phạt hơn 10.000 USD về hành vi vi phạm điều 5 và điều 56 của quy định FIFA World Cup 2022 liên quan đến các hình thức trận đấu bị hủy.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố 5 nhóm hạt giống để bốc thăm chia bảng vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2022, khởi tranh từ tháng 9. Theo đó, 40 đội tuyển sẽ chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. Tuyển Việt Nam sau màn trình diễn ấn tượng trong năm 2019 (vào tứ kết Asian Cup và á quân King’s Cup) vươn lên hạng 96 thế giới và 15 bóng đá châu Á, đồng nghĩa với việc được xếp vào hạt giống số 2.

Sri Lanka được đi tiếp vào vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á CHỤP MÀN HÌNH

Việc nằm ở nhóm hạt giống số 2 sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều cơ hội đi tiếp vào vòng sơ loại thứ ba (12 đội gồm 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất) do tránh được các đội mạnh cùng nhóm hạt giống là Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman, Li Băng, Jordan và Kyrgyzstan.