Mainz trước ngưỡng cửa kỷ lục

Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel của Mainz một lần nữa bình thản tuyên bố rằng đội bóng của ông chả có chút ấn tượng gì với trò lập kỷ lục đó. “Các loại kỷ lục chỉ là trò chơi của giới truyền thông, chẳng có gì khác. Ý tưởng về lập kỷ lục sẽ chẳng giúp ích gì cho Mainz. Chúng tôi không có dư thời gian để mà mơ mộng, vì còn phải tập trung làm việc cho trận đấu tiếp theo”, ông Tuchel tuyên bố. HLV mới 37 tuổi này hiện nay đã được đặt biệt danh là “Mourinho của nước Đức” vì thành tích ấn tượng của Mainz từ đầu mùa.

Mainz bước vào trận đấu hôm nay với một đội hình hoàn toàn khỏe mạnh và đang vận hành trơn tru như một cỗ máy hoàn hảo. Mainz có hàng tấn công rất tốt (ghi 14 bàn, chỉ sau Dortmund) và phòng ngự cũng hay (chỉ thua 5 bàn, ít lọt lưới nhất giải). Ở thời điểm này, họ dường như không thể bị đánh bại.

Nhưng khi có một đội bóng thăng tiến quá nhanh thì sức ép, từ cả đối thủ và giới truyền thông, sẽ càng đè nặng lên vai họ. Báo chí Đức đã bắt đầu đặt ra câu hỏi bao giờ thì Mainz sẽ ngã quỵ dưới sức ép đó. Tấm gương mà Mainz có thể soi vào để thấy một đội bóng thiếu chiều sâu có thể gãy đổ đến mức nào khi bị sức ép chính là… Hoffenheim, đối thủ của họ hôm nay.

Mùa trước, Hoffenheim vừa lên hạng đã lướt đi băng băng để đoạt danh hiệu không chính thức: vô địch mùa đông. Nhưng ở giai đoạn lượt về, chú “ngựa ô” này đã liên tục vấp ngã do khủng hoảng nhân lực và do chính cả sự tự mãn của họ nữa. Mà so ra, tiềm lực của Hoffenheim còn tốt hơn Mainz rất nhiều vì họ có ông chủ tỉ phú, Dietmar Hopp. Trong khi đó, Mainz là một trong những đội bóng nghèo nhất Bundesliga với tổng quỹ lương chỉ có 23 triệu euro/mùa (trong khi chỉ riêng lương của tiền vệ Ribery tại Bayern đã gần 13 triệu euro/mùa).

Sân Bruchweg luôn là pháo đài bất khả xâm phạm của Mainz tại Bundesliga. Mùa trước, Mainz chỉ để thua đúng 2 trận trên sân nhà trong suốt cả giải. Và trong số các nạn nhân của Mainz tại sân Bruchweg khi đó có tên Hoffenheim. Hiện tại, phong độ của Hoffenheim đang đi giật lùi, khi đã 3 trận liên tiếp không biết thắng. Vì thế, khó có thể tin rằng đội khách sẽ rời sân Bruchweg với 3 điểm trọn vẹn sau trận này, mặc dù họ cũng có đội hình tốt nhất.

Lịch thi đấu, 20 giờ 30 ngày 2.10 Hamburg - Kaiserslautern



Mainz - Hoffenheim



M’Gladbach - Wolfsburg



Freiburg – Cologne



Nuremberg - Schalke Tính theo giờ Việt Nam

Nguyên Chính