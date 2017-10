Malaga không ngán AC Milan

Ramsey và Walcott có thể vắng mặt trong trận gặp Schalke Trong trận đấu trên sân Schalke vào rạng sáng mai (7.11, giờ VN), Arsenal sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Aaron Ramsey do anh này bị giãn cơ đùi. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Theo Walcott cũng đang bị bỏ ngỏ. Nguyên nhân là do cầu thủ chạy cánh người Anh không có được sức khỏe tốt. "Walcott đã bị đau dạ dày suốt đêm chủ nhật và không thể tập luyện trong ngày thứ hai (5.11) vừa qua. Do đó, tôi sẽ xem xét tình trạng sức khỏe của cậu ấy trước trận đấu rồi mới đưa ra quyết định", AFP dẫn lời nhà cầm quân người Pháp. HLV Wenger cũng tiết lộ rằng nhiều khả năng ông sẽ cho tiền vệ Jack Wilshere, người vừa bình phục chấn thương cách đây chưa lâu, ra sân ngay từ đầu. Hiện ở bảng B, Arsenal đang kém Schalke 1 điểm (6 so với 7). Đội bóng thành London sẽ phải thận trọng khi hai đội Olympiakos (3 điểm) và Montpellier (1 điểm) chưa hoàn toàn hết hy vọng.