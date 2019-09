Malaysia không nương tay, CĐV Indonesia có thể bị “cấm cửa” trong trận gặp Việt Nam

Ở trận đấu hôm 5.9, chủ nhà Indonesia thua Malaysia 2-3 trong một trận đấu hấp dẫn và kịch tính, nhưng đã bị lu mờ bởi những pha làm loạn của CĐV. Ngoài sự cố tấn công CĐV đội khách trước trận, CĐV của Indonesia tiếp tục tỏ ra hung hăng khi lao xuống sân làm loạn ở thời điểm phút 75 ở hiệp 2. Chưa dừng ở đó, những vật cứng, chai lọ và pháo sáng được CĐV quá khích đội nhà ném xuống sân khiến trận đấu bị gián đoạn trong 5 phút.

Lực lượng an ninh phải ngăn chặn các CĐV Indonesia lao xuống sân thách thức CĐV Malaysia AFP

Hành động bạo lực của CĐV Indonesia khiến người hâm mộ và tuyển Malaysia phải “trú ẩn” trong sân trước khi được lực lượng cảnh sát hộ tống rời sân Gelora Bung Karno. Trong đó, các thành viên của tuyển Malaysia phải ra về bằng xe bọc thép để đảm bảo an toàn.

Mặc dù phía Indonesia đã gửi lời xin lỗi về sự cố nhưng FAM vẫn tuyên bố sẽ khiếu kiện lên FIFA xem xét để đưa ra hình phạt, trong đó một phần nhằm đảm bảo an ninh cho các đội khác khi đến Jakarta ở các lượt trận tới thuộc bảng G. Theo Hãng tin Bernama, Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam và Shahida Bashirah Hishamudin - những người đứng đầu đơn vị pháp lý FAM, đã gặp các đại diện của AFC tại trụ sở của tổ chức này tại Bukit Jalil. Đây là bước đầu tiên để gửi khiếu kiện lên FIFA.

Bernama trích dẫn báo cáo của FAM về vụ bạo loạn xảy ra tại sân Gelora Bung Karno trong trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 cho biết, vụ hỗn loạn của CĐV đã dẫn đến 3 người hâm mộ của Malaysia bị thương. FAM cũng tuyên bố rằng các báo cáo của đại diện ủy ban trận đấu và bộ phận an ninh FIFA đã được gửi tới tổ chức này để xem xét và đánh giá, trước khi đưa ra hành động đối với sự cố trên. Động thái này đã được xác nhận bởi Giám đốc an ninh và an ninh sân thuộc AFC Brian Johnson và Giám đốc các giải bóng đá là Deng Xiaolong.

Ngoài ra, ông Stuart Ramalingan cũng đã gặp Tổng thư ký AFC Datuk Windsor Paul trong một dịp khác với cùng một vấn đề, cụ thể là thảo luận về các sự cố ở Jakarta. “FAM cũng nhận được thông báo từ AFC để lập kế hoạch đảm bảo an ninh toàn diện cho trận đấu lượt về giữa Indonesia và Malaysia tại sân Bukit Jalil vào ngày 19.11 để tránh những sự cố tương tự tái diễn”, FAM nói trong một tuyên bố hôm 7.9.

Tuyển Malaysia phải rời sân bằng xe bọc thép CHỤP MÀN HÌNH

Với những diễn biến trên, tuyển Indonesia nhiều khả năng sẽ nhận án phạt nặng khi liên tục để xảy ra bạo lực ở các trận đấu quốc tế trong thời gian qua. Trong đó, không loại trừ khả năng Indonesia sẽ phải thi đấu trên sân nhà trong sân không khán giả ở trận đón tiếp Việt Nam (VN) vào ngày 15.10 ở lượt đấu thứ 4 bảng G.

Với chiến thắng trên, Malaysia hiện tạm dẫn đầu bảng G và sẽ gặp thách thức rất lớn ở lượt trận hai khi đụng độ vị khách UAE vào ngày 10.9. Trong khi đó, cùng lượt trận này, nếu Indonesia tiếp tục để tái diễn tình trạng bạo lực trong trận đón tiếp Thái Lan, FIFA chắc chắn sẽ đưa ra hành động ngay lập tức. Ở lượt trận ngày 10.9, VN được nghỉ và sẽ trở lại ở lượt trận thứ ba bảng G gặp Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình.