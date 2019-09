Malaysia thêm Hồng Kông trong lịch trình chuẩn bị vòng loại World Cup 2022

Trước đó, trước chuyến hành quân đến Mỹ Đình gặp tuyển Việt Nam (VN) ở bảng G vào ngày 10.10, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa thông báo đội nhà sẽ có trận giao hữu với Sri Lanka trên sân Bukit Jalil. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 5.10 nhằm củng cố lối chơi trước cuộc đụng độ thầy trò HLV Park Hang-seo.

Hồng Kông thông báo trận giao hữu gặp Malaysia CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài đối thủ Sri Lanka, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe sẽ còn có đợt chuẩn bị khác cho trận tiếp theo của họ thuộc khuôn khổ bảng G đón tiếp Thái Lan trên sân nhà vào ngày 14.11. Theo đó, phía FAM đã đồng ý đá giao hữu với chủ nhà Hồng Kông vào ngày 15.10 khi tuyển Malaysia được nghỉ ở lượt trận thứ 4 bảng G. Ở lượt trận này, VN sẽ đá trên sân Indonesia, còn Thái Lan đụng độ vị khách UAE.

Trận giao hữu trên được xác nhận sau khi phía Hồng Kông vừa thông báo việc mở bán vé cho trận gặp Malaysia. Tuyển Hồng Kông trước đó cũng đã trải qua 2 trận đấu ở bảng C vòng loại thứ hai World Cup 2022. Sau trận hòa chủ nhà Campuchia 1-1 ở lượt trận mở màn, Hồng Kông sau đó thua Iran 0-2 trên sân nhà giữa thời điểm các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ đang diễn ra tại đây. Ở lượt trận ngày 10.10 tại bảng C, Hồng Kông sẽ có trận đấu khó khăn trên sân Iraq, trước khi trở về đá giao hữu với Malaysia do được nghỉ lượt trận thứ 4.

Chân sút gốc Gambia là Sumareh (áo vàng) được xem là cầu thủ đặc biệt nguy hiểm trên hàng công Malaysia ĐỘC LẬP

Hiện tại ở bảng G, Malaysia (3 điểm) đang đứng thứ ba sau Thái Lan và UAE nhưng được đánh giá là một thách thức rất lớn đối với VN khi thầy trò HLV Cheng Hoe ít nhiều thể hiện sự tiến bộ hơn so với AFF Cup 2018 (giải đấu mà Malaysia thua VN ở trận chung kết). Theo đó, sau khi đánh bại chủ nhà Indonesia (3-2) ở lượt trận đầu vào ngày 5.10, Malaysia đã khiến UAE phải rất nhọc nhằn để thắng ngược 2-1 trên sân Bukit Jalil.