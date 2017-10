Mallorca tấn công phủ đầu

Mallorca đã để mất vị trí thứ 4 vào tay Sevilla do để thua Real Madrid 1-4 vào giữa tuần. Nhưng HLV Manzano không mất tinh thần. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với AS, Manzano cho rằng Mallorca chẳng có gì phải tiếc khi thua một đội bóng mạnh như Real Madrid.

Vị HLV này cũng cho rằng Mallorca vẫn còn cơ hội để giành lại vị trí thứ 4: “Mọi thứ đều có thể xảy ra. Giờ chúng tôi cần phải trông chờ kết quả Barcelona – Sevilla và kết quả của chính mình. Chúng tôi sẽ phải thắng rồi đợi xem điều gì xảy ra ở Sevilla”.

Điều may mắn cho Mallorca là vòng này họ sẽ làm khách trên sân của Deportivo. Trong các năm trước, sân Riazor luôn là ác mộng với các đội khách nhưng năm nay, Riazor trở thành nơi dễ kiếm điểm. Từ đầu mùa, đội bóng xứ Galicia đã thua đến 6 trận trên sân nhà.

Một lý do nữa tiếp thêm niềm tin chiến thắng cho Mallorca là Deportivo không còn tinh thần thi đấu. Sau khi vượt qua ngưỡng điểm 40 và cảm thấy trụ hạng an toàn, Deportivo không còn chơi bóng với thái độ tập trung. Đó là lý do khiến họ không thắng trong 11 vòng gần đây (hòa 3, thua 8) và có rất nhiều trận thua khó hiểu trên sân nhà, như các trận gặp Valladolid 0-2, Getafe 1-3, Zaragoza 0-1.

Về cách tiếp cận trận đấu, Mallorca sẽ tổ chức tấn công ngay từ đầu vì với họ, hòa hay thua đều không qua mặt được Sevilla. Không những thế, Mallorca cần phải ghi được bàn thắng càng sớm càng tốt để khiến Sevilla chịu áp lực tâm lý lớn khi đá với Barcelona trong trận cùng giờ. Trận này, cả hai đội đều có lực lượng mạnh nhất nhưng tinh thần thi đấu thì đội khách cao hơn hẳn. Totomaster dự đoán: Mallorca thắng 2-1.

Nhật Minh