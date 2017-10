Man City gặp 'khắc tinh', Premier League sắp mở hội?

Để đăng ký gói myK+ NOW, người dùng sẽ sử dụng ứng dụng myK+ tải về từ App Store (dành cho thiết bị iOS) và Play Store (dành cho thiết bị Android). Sau đó truy cập vào website của K+ tại www.kplus.vn, thực hiện cài đặt theo hướng dẫn, nộp phí thuê bao là có thể xem ngay các kênh truyền hình yêu thích. Nhân dịp ra mắt gói mới myK+ NOW, trong thời hạn từ 22-29.9.2016, 50.000 người đăng ký đầu tiên sẽ được trải nghiệm miễn phí gói dịch vụ mới myK+ NOW trong vòng 1 tuần.