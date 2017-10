Man City sẽ “phá két” mua Pato

Theo thông tin từ tờ News of the World, HLV Roberto Mancini của Man City đã đề nghị ban lãnh đạo mua chân sút người Brazil. Số tiền đội bóng chủ sân City of Manchester dự định sử dụng để chiêu mộ Pato lên đến 65 triệu euro. Bên cạnh đó, các cầu thủ như hậu vệ Pablo Zabaleta và tiền đạo Emmanuel Adebayor cũng sẽ được đưa ra đàm phán nhằm có được sự đồng ý của AC Milan, CLB chủ quản Pato.

Nếu những thông tin trên là chính xác, khả năng thành công của thương vụ này sẽ khá cao. Bởi AC Milan cũng đã theo đuổi Adebayor trong mùa hè vừa qua. Bên cạnh đó, chân sút người Togo cũng đang chán nản sau khi không còn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của Man City. Hiện Adebayor phải cạnh tranh với Carlos Tevez, Balotelli và ngay cả Jo.

L.H (Theo News of the World)