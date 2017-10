Man City soán ngôi M.U bằng trận đại thắng

Catania - Inter Milan: 2-1 Vòng trước, Inter Milan đã để thua 0-3 ngay trên sân nhà Giuseppe Meazza trước Napoli và còn khiến HLV Claudio Ranieri bị phạt cấm chỉ đạo 1 trận vì nhận thẻ đỏ do phản ứng quyết liệt với trọng tài - rất may là trước một ngày làm khách ở Catania, Liên đoàn bóng đá Ý đã quyết định cho cựu HLV của Chelsea đóng tiền thay cho án phạt.

Inter Milan thua trận thứ 4 trong mùa - Ảnh: Reuters Ngoài tin vui từ ông thầy Ranieri đã thoát nạn, các cầu thủ Inter Milan còn rất tự tin trong chuyến làm khách ở Catania. 11 trận gần đây nhất gặp Inter, Catania để thua đến 10 trận và chỉ thắng được 1. Chưa hết, 14 trận đã đấu tại sân Massimino, Catania chỉ thắng được 4, hòa 2 và để thua đến 8 trận trước Inter. Tuy nhiên, thành tích đối đầu trong quá khứ cũng như tin vui từ Ranieri vẫn không thể giúp cho Inter Milan tránh được trận thua thứ 2 liên tiếp và trận thua thứ 4/6 trận đấu đã ở Serie A mùa này. Inter đã có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 6 của trận đấu. Từ đường chuyền của Maicon, Cambiasso đã có pha vô-lê cực kỳ quyết đoán hạ gục thủ thành Andujar.

Trọng tài Orsato đã mắc sai lầm trong bàn thua thứ 2 của Inter - Ảnh: AFP Tuy nhiên, khi hiệp hai chỉ mới đi được 2 phút (47'), Catania đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của tiền vệ Almiron. Từ pha phản công ở giữa sân, Bergessio đi bóng tốc độ và chuyền thuận lợi cho Almiron tung một cú sút xa làm bó tay thủ môn Castellazzi. Cơn ác mộng cho thầy trò Ranieri vẫn chưa hết. 3 phút sau bàn thắng của Almiron, Inter đã phải nhận bàn thua thứ hai sau sai lầm của trọng tài chính Orsato. Phút 50, Bergessio đã có pha ngã vờ cực đẹp trong vòng cấm của Inter và mang về cho đội chủ nhà một quả penalty. Tiền vệ Lodi không mắc sai lầm nào để buộc thủ môn Castellazzi lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng. Với thất bại tại Catania, Inter Milan tiếp tục giậm chân tại vị trí 17 với 4 điểm sau 6 vòng đấu.