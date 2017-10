Man City tung tiền tấn dụ Fabregas

Ngoài ra, ông chủ người Ả Rập không thể tiếc tiền đầu tư cho Man xanh khi đội bóng có cơ hội dự Champions League danh giá mùa tới. Kế hoạch “1-2-3” sẽ được triển khai và nội dung của kế hoạch gồm những con số này là gì? Những mục tiêu ưu tiên mà Man City theo đuổi trong hè này.

Tiền vệ Cesc Fabregas là mục tiêu số 1 và anh là cầu thủ mà Sheikh Mansour ao ước nhất. Fabregas đang trong tầm ngắm của Barcelona, Real Madrid trong khi Arsenal không hề có ý bán đội trưởng của họ. Nhưng Sheikh Mansour tin rằng ông sẽ đánh bại được Real, Barca, khuất phục được ý định giữ Fabregas của Arsenal. Phương châm của tỉ phú người Ả Rập là “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Ông chủ của Man City dự định sẽ hỏi mua Fabregas với giá 50 triệu bảng, cái giá đủ khiến Real, Barca thấy nản còn Arsenal phải cảm thấy lóa mắt.

Sau khi rời Arsenal, tôi muốn trở lại Tây Ban Nha thi đấu cho Barcelona _Fabregas



Fabregas cũng từng nói sau khi rời Arsenal, anh sẽ trở lại Barcelona. Nhưng Man City có thể khiến Fabregas đổi ý bằng chiêu bài đề nghị tiền lương tăng cao.

Mục tiêu số 2 của Man City là tiền đạo Fernando Torres của Liverpool. HLV Benitez tuyên bố trên tờ Daily Star rằng giá của Torres khoảng 60 triệu bảng. Nhưng tại Liverpool, Benitez không có tiếng nói quyết định bằng hai vị chủ tịch Hicks và Gillett. Với tình hình nợ nần chồng chất, nếu Man City chịu chi đậm, họ chẳng khó để có chân sút người Tây Ban Nha.

Mục tiêu số 3 của Man City là tiền đạo Ibrahimovic của Barca. Barca mua Ibra với giá 66 triệu euro (Eto’o + 46 triệu euro) và mức phá hợp đồng Ibra - Barca là 250 triệu euro. Nhưng Barca không hạnh phúc với Ibra lắm và nếu Man City trả giá để khiến Barca cảm thấy không lỗ, vụ mua bán có thể thành công. Ngoài ra, Man City cũng đặt mục tiêu thứ 4 và 5 là Balotelli, Di Maria phòng hờ cho các mục tiêu đầu thất bại. Mùa hè bom tấn của Man City sắp bắt đầu.

A.T

(theo News of the World)