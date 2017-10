Man City và Liverpool quyết đấu trong ngày Lễ tặng quà

(TNO) Trong ngày Lễ tặng quà (26.12) sắp tới, khán giả hâm mộ bóng đá sẽ có một món quà hứa hẹn hấp dẫn, đó là cuộc đối đầu giữa hai đội đang chạy đua đến chức vô địch Premier League là Manchester City (Man City) và Liverpool.

Các cầu thủ Man City vẫn tập luyện trong ngày 24.12 - Ảnh: Sport Mail

Trong vòng 7 ngày tới, các "đại gia" của Premier League sẽ phải thi đấu 3 trận và đó có thể là khoảng thời gian quyết định đến kết quả chung cuộc của mùa giải này.

Với 1 điểm ít hơn so với đội đầu bảng Liverpool (35 so với 36), Man City đang rất muốn qua mặt đối thủ khi tiếp đội bóng thành phố cảng nước Anh vào ngày Lễ tặng quà. Do đó, HLV Manuel Pellegrini và các học trò đã tập luyện trong ngày 24.12.

Trong số các đội bóng tại châu Âu, Man City có khả năng ghi bàn rất tốt khi có đến 51 lần phá lưới đối phương cho đến thời điểm này. Đó là điều cũng dễ hiểu khi đội bóng nhà giàu thành Manchester sở hữu những ngôi sao trên hàng công như Sergio Aguero, Alvaro Negredo, Jesus Navas hay David Silva.

Thế nhưng, trong trận đấu với Liverpool sắp tới, Aguero, người đã ghi 13 bàn tại Premier League có thể sẽ không thể ra sân vì chấn thương bắp chân. Ngoài ra, ở hàng thủ, Pablo Zabaleta và Micah Richards cũng sẽ vắng mặt.

Dù vậy, phát biểu trên Sport Mail, HLV Pellegrini tuyên bố Man City sẽ vẫn giữ nguyên lối chơi từng giúp họ giành chiến thắng 6-3 trước Arsenal hay 4-2 trước Fulham.



Suarez (trái) sẽ là đối tượng mà các hậu vệ Man City cần phải đặc biệt quan tâm - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Liverpool đón Giáng sinh với một số tin tốt lành. "Quỷ đỏ" Merseyside đã giữ được ngôi đầu bảng Premier League sau khi Arsenal và Chelsea cầm hòa nhau 0-0 trong trận đấu hồi cuối tuần qua. Trong 4 mùa bóng gần đây ở Premier League, đội bóng giữ ngôi đầu ở kỳ Giáng sinh luôn về nhất chung cuộc.

Ngoài ra, việc Luis Suarez đồng ý gia hạn hợp đồng cũng là một món quà Noel đầy ý nghĩa đối với Liverpool. Chân sút người Uruguay đang có phong độ rất cao khi đã ghi 10 bàn trong tháng 12, vượt qua kỷ lục 8 bàn trong 1 tháng tại Premier League.

Tuy nhiên, trong trận đấu sắp tới, Liverpool sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Daniel Sturridge cùng 2 hậu vệ là Jon Flanagan và Jose Enrique. Ngoài ra, khả năng ra sân của đội trưởng Steven Gerrard cũng chưa rõ ràng.

"Liverpool đã trải qua một khoảng thời gian dài mà chưa có được thành công nào đáng kể. Hiện tại chúng tôi đang đứng đầu bảng xếp hạng và điều đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng tôi cần duy trì phong độ như hiện nay cho đến hết mùa giải. Trước mắt, trận đấu với Man City có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi sẽ phải thận trọng bởi họ là một tập thể mạnh", HLV Brendan Rodgers cho biết.

Khánh Uyên