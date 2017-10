Man City - West Ham, 22 giờ ngày 28.8: Đừng mơ chiến thắng

Vết thương từ việc bị loại ra khỏi vòng bảng Europa League vẫn chưa lành nhưng HLV Slaven Bilic tin rằng West Ham sẽ có những phản ứng tích cực khi hành quân đến sân Etihad để chạm trán với chủ nhà Man City vào đêm 28.8 (theo giờ VN), trong trận đấu khép lại vòng 3 Premier League.

Muốn lặp lại lịch sử

Mùa trước, sau khi cũng bị chính Astra Giurgiu đánh bật ra khỏi Europa League, West Ham đã biến đau thương thành hành động bằng một chiến thắng thuyết phục trước Arsenal (2-0) ngay tại sân Emirates. Và cũng ở mùa bóng đó, trong trận đấu trên sân Etihad của Man City, “Những cái búa” đã giành được chiến thắng với tỷ số 2-1. Giờ đây, khi lại rơi vào một hoàn cảnh khá tương tự nên HLV Bilic cũng tin rằng “không có lý do gì khiến chúng tôi không thể làm được điều đó trong mùa này”.

Ông nói tiếp: “Chúng tôi biết đó là một thách thức lớn, không chỉ liên quan đến tình hình chấn thương của chúng tôi, nhưng chúng tôi đang hy vọng và toàn bộ kế hoạch của chúng tôi là phải có một trận đấu hay để giành được một điều gì đó”. Nghĩa là HLV Bilic tin rằng sự vắng mặt của những cầu thủ tấn công chủ lực như Andy Carroll và Andre Ayew, trong khi viện binh Simone Zaza chưa thể đến, sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của West Ham.

Muốn vậy, ông cần phải cầu mong cho một trong 2 cầu thủ dẫn dắt lối chơi, Dimitri Payet và Manuel Lanzini, kịp bình phục để xuất trận và cũng cần tính đến phương án sử dụng Jonathan Calleri ở vai trò mũi nhọn sau khi Enner Valencia không gây được ấn tượng trong chiến thắng 1-0 trước Bournemouth hồi cuối tuần qua. Ở hàng thủ, sự trở lại của hậu vệ trái Arthur Masuaku sau khi vắng mặt trong trận gặp Astra Giurgiu tại Europa League do không đủ điều kiện thi đấu sẽ cũng được xem là một yếu tố tích cực.

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là West Ham sẽ chơi ra sao mà vấn đề là họ sẽ đối phó như thế nào với thứ bóng đá “không thông thường”, như cách gọi của HLV Bilic, mà ông Pep Guardiola đang áp dụng cho Man City.

86% chiến thắng trên sân nhà

Vị HLV của West Ham nhận xét: “Pep có những chiến thuật mới với một chút khác biệt so với năm ngoái mà đó không phải là những chiến thuật rất phổ biến, với những hậu vệ cánh chơi với bóng trong những khu vực mà không phải là bình thường”. Do vậy, nhiệm vụ của West Ham là “không cho phép họ có được sự tự do, với thời gian và không gian, trước và trong khu vực 16m50 của chúng tôi”.