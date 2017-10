Màn ra mắt đẹp của Balotelli

Dù vậy lối chơi của Man.City với các ngôi sao Tevez, Barry, De Jong, Adebayor... trong trận này vẫn thiếu gắn kết. Thế nên ngay sau trận thắng, HLV Mancini phải thừa nhận rằng, Balotelli (người vừa gia nhập Man.City với bản hợp đồng chuyển nhượng 37,5 triệu USD từ Inter Milan) đã tạo nên sự khác biệt của trận đấu.

Cùng thắng 1-0 trước đối thủ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ - Trabzonspor, nhưng Liverpool lại rất bế tắc ngay trên sân nhà trong các pha tấn công khi đội trưởng Gerarrd không thể ra sân do chấn thương. Nhưng may cho HLV Hodgson là tân binh Joe Cole (người bị thẻ đỏ trong trận hòa Arsenal cuối tuần trước) đã có pha chọc khe thông minh giúp Ryan Babel dễ dàng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu (phút 45). Dẫu vậy, thắng cách biệt 1 bàn không phải là khoảng cách an toàn trước trận lượt về, do CLB Trabzonspor luôn chơi khá hay trên những chảo lửa của đất Thổ. Aston Villa cũng có được lợi thế sau khi cầm chân CLB Rapid Vienna 1-1 ở Áo. Trong khi đó, bàn thắng ở phút bù giờ trận đấu của tiền đạo Amauri đem lại ưu thế khá lớn cho Juventus với chiến thắng 2-1 ngay trên sân Sturm Graz; 2 đại diện còn lại của Ý là Palermo, Napoli đều giành được trận thắng trước Maribor (3-0) và Elfsborg (1-0). Dortmund, Leverkusen và Stuttgart của Đức gần như đặt một chân vào vòng bảng với những chiến thắng dễ dàng trước đối thủ yếu hơn. Trận thắng đậm nhất ở lượt trận này thuộc về CLB Villarreal với trận thắng 5-0 trước Dnepr Mogilev (Belarus). Các trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 26.8.

