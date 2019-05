Manchester United đá tệ nhưng vé mùa vẫn bán hết nhanh kỷ lục

Sau khi Jose Mourinho bị sa thải , Man United kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng, ít hơn nhà vô địch và cũng là đối thủ cùng thành phố Man City đến 32 điểm.

Hậu quả của thành tích này là việc "Man đỏ" không với tới được chiếc vé tham dự Champions League mùa sau. Đã vậy, huấn luyện viên mới Ole Gunnar Solskjaer còn nhận xét câu lạc bộ chủ sân Old Trafford vô địch Ngoại hạng Anh mùa tới là một điều "kỳ diệu".

Tuy nhiên theo Daily Mail, những người ủng hộ câu lạc bộ tiếp tục chứng minh họ luôn đứng sau Manchester United bằng cách mua sạch tất cả 52.000 vé năm mùa giải 2019-2020 trong thời gian nhanh kỷ lục.

Trong một diễn biến liên quan, sân Old Trafford đang nằm trong tầm theo dõi của FA khi người hâm mộ rất thích ném vật lạ vào sau khung thành. Ở đó, người ta thường xuyên tìm thấy ly, chai nước, bật lửa và thỉnh thoảng còn có cả pháo hoa.

Tại một trận đấu gần đây với West Ham, một loạt các vật thể lạ đã được ném xuống khu vực dành cho thủ môn đội khách, trong đó không thể thiếu bật lửa, cốc nhựa và cả những khúc xúc xích to tướng.

Mùa hè này, sân Old Trafford dự kiến sẽ được nâng cấp dần với số tiền ban đầu 3 triệu bảng. Việc này nằm trong kế hoạch Man United tu sửa toàn bộ 75.000 chỗ ngồi trên sân Old Trafford trong vòng 5 năm tới bởi trang thiết bị đã quá tụt hậu so với các sân khác. Việc làm này cũng là cách "Quỷ đỏ" làm hài lòng người hâm mộ. Không thể để những người yêu quý mình xem những trận đấu với tâm trạng bực mình từ chất lượng trận đấu đến khán đài.