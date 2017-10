Manchester United - Hull City: 'Quỷ đỏ' không đùa với 'Bầy hổ'

Tình hình nhân sự M.U: Trung vệ Eric Bailly đang bận dự CAN 2017 trong khi 2 hậu vệ khác là Luke Shaw và Marcos Rojo đều vắng mặt vì chấn thương.



Hull: Moses Odubajo, Alex Bruce, Will Keane và Greg Luer đều đang phải dưỡng thương, Ahmed Elmohamady và Dieumerci Mbokani bận dự CAN 2017 trong khi Harry Maguire, Curtis Davies và Michael Dawson đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương.