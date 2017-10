Manchester United - Southampton, 2 giờ ngày 20.8: 'Quỷ đỏ' che mắt 'Thánh'

Phải đợi đến 94 ngày, bóng đá Premier League mới quay trở lại sân Old Trafford khi M.U đón tiếp Southampton vào rạng sáng 20.8 (theo giờ VN) với hy vọng sẽ nối dài chiến thắng trước Bournemouth bằng một kết quả tích cực.



5 lý do cho chiến thắng

HLV Jose Mourinho đã thu về rất nhiều mặt tích cực từ chiến thắng 3-1 của “Quỷ đỏ” tại sân Vitality và do vậy, họ sẽ nhắm đến mục tiêu đá bại “Các vị Thánh” trên sân nhà lần đầu tiên kể từ tháng 1-2013. Ông cho rằng M.U sẽ làm được điều đó, thậm chí là trước bất kỳ đối thủ nào, nếu như các CĐV cổ vũ nhiệt tình và kết nối với đội bóng.



Khi được hỏi liệu ông có thể khiến các đối thủ có cảm giác sợ hãi trở lại khi đặt chân đến “Nhà hát của những giấc mơ”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha trả lời: “Không phải tôi mà là đội bóng. Các CĐV cũng có thể giúp điều này. Mọi thứ bắt đầu trên sự tương tác giữa đội bóng với người hâm mộ. Cách mà đội bóng chơi, cách họ cư xử, cách tiếp cận về mặt tinh thần và, nếu các CĐV đóng góp phần của họ, sẽ không có cơ hội cho các đối thủ”.



Có lẽ HLV Mourinho không cần phải quá lo lắng về điều đó vì các CĐV của M.U đang phấn khích trước sự khởi đầu tích cực của kỷ nguyên mới. Dù chưa thật trôi chảy nhưng rõ ràng “Quỷ đỏ” đang chơi thứ bóng đá mà các CĐV thường thấy dưới triều đại của Sir Alex Ferguson và nhất là bản thân ông đã không cho họ bất cứ lý do gì để nghi ngờ về khả năng của mình tại Premier League.



Bên cạnh đó, dựa trên những gì đang diễn ra tại sân Old Trafford, giới chuyên môn cũng đã đưa ra 5 lý do khiến họ tin rằng M.U có thể giành được chiến thắng trước Southampton. Một, Zlatan Ibrahimovic đã bắt nhịp rất nhanh. Hai, M.U mong muốn thanh toán món nợ thất bại trước Southampton ngay trên sân nhà trong 2 mùa bóng gần đây. Ba, Paul Pogba đang háo hức muốn chứng tỏ khả năng của mình. Bốn, HLV Mourinho đang giúp M.U chơi thứ bóng đá chiến thắng. Và năm, M.U đã ghi bàn trở lại.



Southampton chưa ổn

Ngược lại, hầu như chẳng có ai dành chút cơ may nào cho Southampton, mặc dù cầu thủ tấn công Dusan Tadic khẳng định “chúng tôi sẽ cống hiến tất cả những gì tốt nhất của chúng tôi để giành lấy một kết quả tốt”. Điều gì đã xảy ra với đội bóng đã gây ấn tượng mạnh ở mùa trước?



Câu trả lời rất đơn giản: Những biến động về nhân sự trong mùa hè này đã khiến “Các vị Thánh” gần như phải xây dựng lại từ đầu. Mặc dù sự ra đi của những trụ cột như Sadio Mane, Graziano Pelle, Gaston Ramirez và Victor Wanyama đã được bù đắp bằng các bản hợp đồng mới với Pierre-Emile Hojbjerg, Nathan Redmond, Jeremy Pied và Alex McCarthy, cũng như HLV Claude Puel đã đến để thay thế người tiền nhiệm Ronald Koeman, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ổn định.



Tất nhiên, Southampton sẽ không thiếu sự tự tin khi hành quân đến Old Trafford bởi trong đội hình của họ vẫn còn một số cầu thủ từng góp mặt trong 2 chiến thắng trước đây. Thế nhưng, với sơ đồ 4-1-2-1-2 mà Oriol Romeo và Tadic giữ vị trí đáy và đỉnh của viên kim cương ở hàng tiền vệ, phía sau một cặp tiền đạo - hệ thống hiếm khi được sử dụng ở Premier League trong những năm gần đây - thì liệu “Các vị Thánh” có bắt nạt được “Quỷ đỏ”?



HLV Puel tỏ ra rất lạc quan khi cho biết: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tạo nên một trận đấu hay và có thể giành được một hoặc 3 điểm”. Thế nhưng, nếu như Southampton vẫn chưa siết chặt lại được hàng phòng ngự và chưa thể tận dụng tốt những cơ hội phản công như ở trận hòa 1-1 với Watford thì “Nhà hát của những giấc mơ” sẽ lại trở thành cơn ác mộng với họ.

Tình hình nhân sự M.U: Paul Pogba và Chris Smalling đều trở lại sau khi mãn án treo giò mà trong đó nhiều khả năng tuyển thủ Pháp sẽ được chơi một phần của trận đấu này. Jesse Lingard cũng có thể trở lại sau khi vắng mặt ở trận thắng Bournemouth 3-1 do dính chấn thương trong trận tranh Community Shield.



Southampton: Ryan Bertrand và Florin Gardos vắng mặt vì chấn thương nhưng Jose Fonte có thể trở lại sau khi bỏ lỡ trận hòa 1-1 với Watford vì lý do tương tự.

Lịch sử đối đầu - Đây sẽ là lần gặp nhau thứ 119 giữa M.U với Southampton ở mọi giải. “Quỷ đỏ” thắng 61 trận, “Các vị Thánh” thắng 28 và 29 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.



- Trong 2 lần gần đây nhất đón tiếp Southampton tại Old Trafford trong khuôn khổ Premier League, M.U đều bại trận với tỷ số 0-1. Tuy nhiên, trước đó “Quỷ đỏ” đã không thua đối thủ này trên sân nhà trong suốt 27 năm, với 19 trận đấu.



- Southampton chưa bao giờ thắng được 3 trận liên tiếp tại Old Trafford trong lịch sử tham dự giải vô địch Anh của họ.

Nam Khang