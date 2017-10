Man.City muốn gây áp lực

Tiếp Fulham trên sân nhà, Man.City hoàn toàn có khả năng giành được chiến thắng để gây áp lực lên M.U trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

Kể từ khi bại trận trước M.U hồi đầu tháng 12.2012, Man.City đã thắng đến 5 lần trong 6 vòng đấu tiếp theo ở Premier League. Và nhờ 3 trận thắng liên tục gần đây mà họ mới không bị M.U bỏ rơi lại quá xa trong cuộc đua giành ngôi vô địch. Do vậy, để duy trì hoặc rút ngắn khoảng cách 7 điểm (bởi M.U sẽ có một trận đấu đầy khó khăn trên sân của Tottenham trong đêm chủ nhật), Man.City cần phải kéo dài thêm chuỗi trận thắng trong cuộc đón tiếp Fulham tại sân Etihad vào đêm nay.

Đây được xem là một nhiệm vụ khá dễ dàng bởi Man.City đang có phong độ khá ổn định trong khi Fulham lại thường tỏ ra rất vất vả trên đất khách (chỉ thắng 2 qua 11 trận). Mặt khác, với việc trung vệ đội trưởng Kompany được xóa chiếc thẻ đỏ và tiền đạo Aguero đã bình phục chấn thương, sức mạnh trong cả công lẫn thủ của Man.City sẽ tăng lên đáng kể. Nếu Aguero xuất trận, nhiều khả năng Tevez sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị bởi Dzeko đang chơi rất tốt với 4 lần lập công chỉ trong 3 trận gần đây ở Premier League. Thậm chí, ngay cả khi không ghi bàn, Dzeko vẫn có những tác động không nhỏ đến trận đấu.

Ở tuyến giữa, do Yaya Toure đã trở về châu Phi dự CAN 2013 nên Garcia sẽ tiếp tục sánh vai cùng Barry trên trục trung tâm, với Silva và Milner trên hai cánh. Nhờ hai tuyến trên hùng hậu như vậy, Man.City hoàn toàn có khả năng xuyên thủng một phòng tuyến vốn đã để thủng lưới đến 23 bàn trong 11 trận trên đất khách của Fulham.

Hiện nay, do Fulham đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng mà chỉ mới tạo ra được khoảng cách 6 điểm so với khu vực nguy hiểm nên họ cần phải nhanh chóng cải thiện thành tích trên sân đối phương để tránh rơi vào cuộc chiến giành quyền trụ hạng. Tuy nhiên, điều đó sẽ chưa thể đến vào đêm nay khi chủ nhà Man.City quá mạnh so với thực lực của Fulham.

Tỷ lệ cược Premier League: 19.1, 22 giờ: Liverpool - Norwich: Liverpool chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 8 Man.City - Fulham: Man.City chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 9 Newcastle - Reading: Newcastle chấp nửa, một, thắng 8 Swansea - Stoke: Swansea chấp đồng nửa, thắng 9 West Ham - QPR: West Ham chấp nửa, thắng 8 Wigan - Sunderland: Wigan chấp đồng nửa, thắng 9 20.1, 0 giờ 30: West Brom - Aston Villa: West Brom chấp nửa, một, thắng 9 Serie A: 20.1, 0 giờ: Palermo - Lazio: Lazio chấp đồng nửa, thắng 8 2 giờ 45: Juventus - Udinese: Juve chấp 1 trái rưỡi, thắng 8 La Liga: 20.1, 0 giờ: Real Sociedad - Barcelona: Barca chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 9 2 giờ: Getafe - Sevilla: Đồng banh, chủ nhà thắng 9 4 giờ: Malaga - Celta Vigo: Malaga chấp 1 trái, thắng 8 Bundesliga: 19.1, 21 giờ 30: Bayern Munich - Greuther Furth: Bayern chấp 2 trái rưỡi, 3 trái, thắng 8 20.1, 0 giờ 30: Werder Bremen - Dortmund: Dortmund chấp nửa, một, thắng 8. G.L

(Các trận trực tiếp trên HTV thể thao, SCTV15, Bóng đá TV, VTC HD thể thao, K+)

