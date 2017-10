Mandzukic lập tuyệt phẩm, Bayern Munich vô đối ở Bundesliga

(TNO) Chân sút người Croatia Mario Mandzukic tỏa sáng với một tuyệt phẩm ghi bàn giúp Bayern Munich hạ gục chủ nhà Wolfsburg 2-0, ở trận đấu sớm vòng 22 Bundesliga diễn ra rạng sáng nay (16.2, giờ VN) để tiếp tiếp tục thẳng tiến đến ngôi vô địch.

Mandzukic (áo đỏ) ghi bàn thắng đẹp mở tỷ số cho Bayern Munich - Ảnh: Reuters

Trước chủ nhà chủ động chơi phòng ngự ngay từ đầu, đội bóng xứ Bavaria như thường lệ kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, với mục tiêu dưỡng quân cho chuyến làm khách trên sân Arsenal ở Champions League tuần tới, Bayern Munich gần như không bung hết sức trong trận này.

Vì vậy, dù tổ chức nhiều đợt tấn công hơn, nhưng đoàn quân của HLV Jupp Heynckes vẫn khá bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng do sự thiếu chính xác ở những đường chuyền quyết định.

Trong khi đó, Wolfsburg tiềm ẩn sự nguy hiểm trong những tình huống phản công nhờ tốc độ của tiền đạo Ivica Olic và Marcel Schafer. Dẫu vậy, tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc không bàn thắng, thì 9 phút trước giờ nghỉ giải lao, một khoảnh khắc tuyệt vời của Mandzukic giúp Bayern Munich vượt lên dẫn trước.

Từ quả đá phạt của Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger nhả bóng bằng đầu để chân sút Croatia ở thế quay lưng về khung thành đối phương thực hiện một cú ngã người móc bóng trên không tuyệt đẹp ở cự ly gần khiến thủ thành Benaglio (Wolfsburg) chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Bàn thắng vào lưới đội bóng cũ giúp Mandzukic vươn lên chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Bundesliga mùa này với 14 pha lập công như Stefan Kiessling (Leverkusen) và Robert Lewandowski (Dortmund).

Đội chủ nhà bắt đầu vùng lên ở hiệp 2 bằng nhiều pha hãm thành, nhưng những cơ hội tốt nhất lại không được Vieirinha hay Diego chuyển thành bàn thắng. “Hùm xám” cuối cùng cũng đảm bảo cho mình rời thánh địa Volkswagen Arena với 3 điểm sau pha lập công của Arjen Robben ở phút 90, ấn định chiến thắng 2-0.

Chiến thắng giúp đội bóng xứ Bavaria tiếp tục "vô đối" trong cuộc đua giành chiếc đĩa bạc Bundesliga, khi khoảng cách với đội xếp sau là Dortmund tạm nới rộng lên 18 điểm (57 so với 39).

Với khoảng cách an toàn, Bayern Munich có thể toàn tâm tập trung cho trận làm khách trên sân Arsenal thuộc khuôn khổ vòng knock out Champions League diễn ra giữa tuần sau. Ngược lại, thất bại đánh mạnh vào tham vọng giành suất dự cúp châu Âu mùa sau của Wolfsburg, khi kém 5 điểm so với đội xếp thứ 6, thậm chí có thể rơi xuống vị trí sát với khu vực rớt hạng.

* Ở trận đấu sớm vòng 25 Ligue 1, sau khi quật ngã chủ nhà Lyon 3-1 ở vòng trước, Lille tiếp tục thăng hoa với trận thắng 2-0 trước Rennes để thắp lại hy vọng giành suất dự cúp châu Âu mùa sau.

Nguyên Khoa