Maradona muốn dẫn dắt M.U không có Pogba

Diego Maradona tin rằng ông là người có thể giúp M.U trở lại vị thế vốn có trong làng bóng đá Anh nếu như ban lãnh đạo đội bóng này không còn tin tưởng Ole Gunnar Solskjaer. Dù đang dẫn dắt đội bóng Dorados ở giải hạng nhì Mexico nhưng huyền thoại bóng đá người Argentina nói rằng ông sẽ giúp "Quỷ đỏ" có được những danh hiệu vô địch.

"Nếu M.U cần một HLV, tôi sẽ là người thích hợp. Tôi biết rằng đội bóng này bán được rất nhiều áo đấu trên thế giới nhưng họ cũng cần những danh hiệu và tôi sẽ là người giúp họ làm điều đó", Maradona nói trên tạp chí Four Four Two.

tin liên quan 250 triệu bảng liệu có đủ để tái thiết M.U? Ban lãnh đạo CLB Manchester United (M.U) trong tuần này thông qua Phó Chủ tịch điều hành, ông Ed Woodward đã công bố duyệt chi cho HLV Ole Gunnar Solskjaer gói kinh phí 250 triệu bảng mua sắm cầu thủ. Nhưng liệu số tiền này có đủ để tái thiết “Quỷ đỏ”, tờ The Times (Anh) đặt nghi vấn.

Khi nói về đội hình hiện tại của M.U, có một cầu thủ mà Maradona không thích, đó là Pogba. Theo huyền thoại người Argentina, tiền vệ này không đáp ứng được yêu cầu của ông về sự tận tụy trong thi đấu. Đó là điều mà Maradona khó chấp nhận với một cầu thủ trong đội hình của ông.

Tương lai của Pogba ở M.U cũng đang bị đặt dấu hỏi khi anh này dường như có ý định ra đi. Hiện tại cầu thủ người Pháp cũng đang được Juventus và Real Madrid theo đuổi.

Reuters Maradona cho rằng Pogba (trái) thiếu quyết tâm trong thi đấu

Về phần Maradona, nếu ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford, ông sẽ khó lấy lòng người hâm mộ M.U bởi mối quan hệ mật thiết với Man City. Sergio Aguero, tiền đạo chủ lực của Man xanh từng là con rể của "Cậu bé vàng" và ông cũng thừa nhận rằng mình thích đội bóng nhà giàu nước Anh hơn.

"Trước đây, M.U đã từng là đội bóng yêu thích của tôi ở nước Anh. Thật thích thú khi xem các cầu thủ giỏi thi đấu dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, từ khi Aguero chuyển sang thi đấu cho Man City, tôi đã phải thay đổi quan điểm. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều với nhau và phải thừa nhận rằng Aguero đang chơi cho một đội bóng tuyệt vời", Maradona cho biết.