Maradona và giấc mơ sau 24 năm chờ đợi

Phát biểu trên Reuters, huyền thoại bóng đá xứ tango cho biết: “Không phải là đội bóng số một, nhưng chúng tôi nuôi hy vọng tiến xa nhất có thể”. Tuy nhiên, như không quen với lời khiêm tốn, Maradona quay lại với bản chất thật của câu chuyện: “Chúng tôi muốn phá vỡ lời nguyền theo đuổi suốt 24 năm qua (năm 1986 Argentina vô địch). Sự khao khát vẫn chưa bao giờ chấm dứt ở tuyển Argentina. Hy vọng cũng chưa bao giờ tắt”.

Khi được hỏi về những vấn đề an ninh tại Nam Phi, HLV 49 tuổi này cho biết thêm: “Chúng tôi tự tin mọi thứ sẽ đâu vào đấy khi VCK diễn ra. Chúng tôi không có bất cứ than phiền nào về vấn đề đó. Hiện tại chúng tôi chỉ tập trung vào chuyên môn”. Vừa qua, Maradona cũng đã tiết lộ 14 tuyển thủ sẽ dự VCK World Cup (còn 9 cầu thủ), sớm nhất so với 31 đối thủ khác.

