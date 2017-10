Marseille đăng quang

Dấu ấn của Didier Deschamps

Người có công lớn trong việc giúp Marseille trở lại ngai vàng nước Pháp là HLV Didier Deschamps. 18 năm (không tính chức vô địch mùa bóng 1992-1993 bị tước bỏ vì scandal dàn xếp tỷ số) là một quãng thời gian quá dài, đủ để người thủ quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử từng giương cao chức vô địch Champions League trở thành một HLV khá dày dạn kinh nghiệm. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhiều CĐV đã lao đầu xuống nước tại khu vực cảng bất chấp trời mưa và nhiệt độ thấp ở thành phố miền nam nước Pháp. “Tôi quá nhỏ để có thể nếm mùi vị chức vô địch cuối cùng của Marseille, vì thế tối nay tôi phải ăn mừng thật lớn”, một CĐV 21 tuổi phát biểu với AFP.

Theo chủ tịch Jean-Claude Dassier, sự pha trộn hoàn hảo giữa tuổi trẻ và kinh nghiệm đã giúp Marseille giành chức vô địch nước Pháp lần thứ 9. “Sức mạnh của Deschamps được thể hiện qua việc giữ lại một số trụ cột ở mùa trước”, Dassier phát biểu trên Reuters. Quan trọng nhất trong số đó là tiền đạo Mamadou Niang. Cầu thủ người Senegal muốn rời khỏi CLB vào mùa hè sau khi cựu HLV Eric Gerets ra đi song Deschamps đã thuyết phục được anh ở lại.

Tài năng của Deschamps còn thể hiện qua việc bổ sung các cầu thủ kinh nghiệm như Lucho Gonzalez, Gabriel Heinze, Souleymane Diawara và Stephane Mbia. “Tôi đến vì tôi muốn vô địch và Deschamps đã thuyết phục tôi điều đó sẽ xảy ra”, Heinze phát biểu trên L’Equipe. Cựu hậu vệ của Real Madrid đã khơi mào cho bữa tiệc ở Velodrome bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 4. Còn Niang và Lucho lần lượt ghi 2 bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Marseille, sau khi Jimmy Briand của Rennes đe dọa phá hủy cuộc vui bằng bàn gỡ hòa ở phút 35. Mbia nguyên là một tiền vệ phòng ngự đã chơi hết sức thành công khi được xếp đá cặp trung vệ với Diawara. Sự chắc chắn của bộ đôi này giúp Marseille chỉ thủng lưới 3 bàn trong 8 trận, qua đó thực hiện cú nước rút thần tốc với 8 trận thắng và 1 trận hòa.

Hướng tới tương lai

Nếu cách đây 16 năm Deschamps phần nào đánh mất hình tượng khi nhảy khỏi con tàu đắm Marseille (bị tước chức vô địch, xuống hạng do dàn xếp tỷ số) để đến Juventus, thì nay với cú đúp giành được (cùng với cúp Liên đoàn), vị HLV 41 tuổi đã lấy lại trọn vẹn hình ảnh của mình. Deschamps đã hoàn thành tâm nguyện của vị chủ sở quá cố Robert Louis-Dreyfus, người qua đời chỉ 3 ngày sau khi bổ nhiệm ông vào mùa hè, là đưa Marseille trở lại bục vinh quang cao nhất của nước Pháp.

Tuy nhiên, Deschamps biết ông còn một nhiệm vụ tối thượng nữa để hoàn thành, đó là giành chức vô địch Champions League, điều mà ông từng thực hiện với tư cách thủ quân của Marseille trong mùa bóng 1992-1993 đầy biến động. “Mục tiêu hiện tại của chúng tôi là củng cố địa vị một đội bóng vĩ đại ở nước Pháp và làm tốt hơn ở Champions League. Mùa bóng tới sẽ khắc nghiệt hơn. Chúng tôi phải kiên nhẫn vì sau những chiến thắng vĩ đại, bạn thường phạm phải những sai lầm to lớn”, Deschamps hào hứng phát biểu với AFP.

Vé Champions League còn để ngỏ

Trong khi đó, danh tính 3 đội bóng xuống hạn đã chính thức được xác định, đó là Le Mans, Boulogne và Grenoble. Ở cuộc đua giành suất dự Champions League, Lille đã qua mặt Auxerre để giành vị trí thứ 2 trong khi Lyon dù kém 2 đội trên 2 điểm vẫn còn rất nhiều cơ hội do thi đấu ít hơn 1 trận. Bordeaux xem như đã hết hy vọng sau trận hòa Nice khiến họ kém 6 điểm so với đội xếp thứ 3 khi chỉ còn 2 lượt. Thậm chí, nhà cựu vô địch còn có thể không được dự Europa League do hiện xếp thứ 6 kém Montpellier 2 điểm.

Sơn Duân