Marseille ì ạch bám theo PSG

Bayern Munich lập thêm kỷ lục, Greuther Furth rớt hạng Nhà tân vô địch Bayern Munich tiếp tục san bằng những vật cản trong hành trình đến lịch sử khi thắng nhẹ 1-0 trước vị khách Freiburg ở vòng 31 Bundesliga diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (28.4, giờ VN). Pha lập công của Xherdan Shaqiri ở phút 35 đủ giúp “hùm xám” Bayern Munich đạt được 84 điểm và trở thành đội bóng giành số điểm nhiều nhất trong một mùa giải của lịch sử Bundesliga khi vượt qua kỷ lục 82 điểm do Dortmund lập năm ngoái. Kỷ lục này còn có thể được nâng cao do đội bóng xứ Bavaria vẫn còn 3 trận đấu ở mùa này. Ở nhóm cuối bảng, Greuther Furth chính thức xuống hạng khi đội bóng xếp thứ 16 (vị trí tranh play-off trụ hạng) là Augsburg (30 điểm) vượt qua Stuttgart 3-0. Lúc này, khoảng cách giữa Greuther Furth và Augsburg được nới rộng lên 12 điểm. Hoffeinhem (27 điểm) cũng có được chiến thắng quan trọng 2-1 trước Nurnberg để thắp lại hy vọng trụ hạng do chỉ kém khu vực an toàn 3 điểm. Leverkusen đảm bảo vị trí thứ 3 sau khi đánh bại Werder Bremen 1-0, đồng thời đẩy đối thủ vào cuộc chiến trụ hạng do chỉ còn hơn Augsburg 2 điểm. Kết quả các trận đấu Bayern Munich 1 - 0 Freiburg Hoffenheim 2 - 1 Nurnberg Leverkusen 1 - 0 Bremen Augsburg 3 - 0 Stuttgart Wolfsburg 3 - 1 Monchengladbach Fortuna Dusseldorf 1 - 2 Dortmund