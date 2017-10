Marseille lại hụt bước ở Ligue 1

(TNO) Marseille tiếp tục hụt bước khi bị Toulouse cầm chân 1-1 ở trận đấu vòng 7 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (24.9, giờ VN) để tự đẩy mình dần xa với cuộc đua vô địch.

Braithwaite (trái) ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Toulouse - Ảnh: AFP Braithwaite (trái) ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Toulouse - Ảnh: AFP

Trước trận đấu, đội trưởng Steve Mandanda của Marseille vừa lên tiếng về tinh thần của đội bóng ở trận hòa Lyon 1-1 ở vòng trước trong thế thiếu người. Tuy nhiên, tinh thần đó đã không được thể hiện trên sân Municipal. Trong khi đó, với lợi thế sân nhà, Toulouse nhập cuộc đầy phấn khích nên nếu có sự chuẩn xác hơn và thủ thành Mandanda (Marseille) đứng quá xuất sắc thì đội bóng thành phố cảng Pháp đã bị thủng lưới sớm ở 45 phút đầu sau ít nhất 3 cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ.

Marseille tiếp tục gặp may tránh được 2 bàn thua nhưng Mandanda chỉ giữ sạch lưới cho đến phút 66 sau khi bất lực trước pha dứt điểm của chân sút người Đan Mạch Martin Braithwaite. Hy vọng tìm kiếm bàn gỡ của đội khách gần như bị dập tắt do rơi vào tình thế chơi thiếu người sau khi hậu vệ Benjamin Mendy bị đuổi khỏi sân vì pha phạm lỗi với Braithwaite ở phút 78.

Tuy nhiên, dù nắm trong tay mọi lợi thế để giành 3 điểm trên sân nhà nhưng Toulouse đã tự làm khó mình khi liên tiếp nhận 2 thẻ đỏ của Jacques Francois (phút 84) và Steeve Yago (phút 87). Nhưng chỉ đến khi trọng tài chuẩn bị thổi còi kết thúc trận đấu thì Marseille mới tìm được bàn gỡ 1-1 với pha tỏa sáng của tiền đạo trẻ người Bỉ Michy Batshuayi.

Batshuayi lập công đem lại cho Marseille trận hòa đầy may mắn - Ảnh: AFP Batshuayi lập công đem lại cho Marseille trận hòa đầy may mắn - Ảnh: AFP

Trận hòa dù có yếu tố may mắn nhưng chắc chắn HLV Michel không thể hài lòng với cách thể hiện của các học trò bởi sau vòng đấu này Marseille đang dần xa với cuộc đua vô địch do kém đội đầu bảng Paris Saint Germain (PSG) đến 9 điểm (8 so với 17).

Ở các trận đấu khác, Lyon (12 điểm) trở lại top 4 với chiến thắng nhẹ 2-0 trước Bastia nhờ 2 pha lập công của Benjamin Moukandjo và Abdul Majeed Waris. Saint-Etienne tiếp tục trở thành thách thức lớn của PSG sau chiến thắng sát nút 1-0 trên sân của tân binh Troyes để chiếm vị trí nhì bảng của Rennes, đội bị tân binh khác là GFC Ajaccio cầm chân 1-1.

Nice làm nên chiến thắng đậm nhất Ligue 1 năm nay khi “nện” vào lưới vị khách Bordeaux đến 6 bàn để khép lại trận thắng 6-1 với cú đúp của cựu cầu thủ Newcastle Hatem Ben Arfa, trong khi Lorient hạ Caen 2-0 để vươn lên nửa trên bảng xếp hạng.

Kết quả các trận đấu: GFC Ajaccio 1-1 Rennes Lorient 2-0 Caen Lyon 2-0 SC Bastia Nice 6-1 Bordeaux Troyes 0-1 Saint-Etienne Toulouse 1-1 Marseille

Tây Nguyên