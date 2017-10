Marseille nhận trái đắng ở trận mở màn, HLV Bielsa từ chức

(TNO) Marseille đã trải qua một cơn ác mộng ngay ở trận mở màn mùa giải mới khi bị đối thủ yếu Caen quật ngã 0-1 ngay trên sân nhà ở loạt trận vòng 1 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (9.8, giờ VN). Thậm chí, trong khi cổ động viên nhà chưa nguôi cú sốc thất bại thì họ phải đón nhận cú sốc khác khi HLV Marcelo Bielsa bất ngờ quyết định đâm đơn từ chức.

Marseille nhận trái đắng ngay trận mở màn mùa giải mới - Ảnh: AFP Marseille nhận trái đắng ngay trận mở màn mùa giải mới - Ảnh: AFP

Marseille bước vào mùa giải mới trong cảnh hao hụt lực lượng trầm trọng khi những trụ cột kinh nghiệm như tiền đạo chủ lực Andre-Pierre Gignac, Dimitri Payet, Andre Ayew, Giannelli Imbula, Jeremy Morel và Rod Fanni đều chia tay sân Velodrome.

Tuy nhiên, đối với HLV Bielsa, ông lại tỏ ra rất hài lòng với những nhân tố trẻ mới là Georges-Kevin Nkoudou, Bouna Sarr hay Karim Rekik và “canh bạc” Lassana Diarra và Abou Diaby, 2 cầu thủ có phong độ thất thường do dính chấn thương. Tuy nhiên, dù gì đi nữa thì ít ai nghĩ đến việc một “ông lớn” như Marseille lại trắng tay ngay trên chảo lửa Velodrome trước đối thủ kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 13.

Thật vậy, đoàn quân của HLV Bielsa đã trải qua một trận đấu không quá tệ hại khi kiểm soát hoàn toàn thế trận (Marseille chiếm 70% thời gian cầm bóng), tung ra hàng tá pha dứt điểm trúng đích.

HLV Bielsa bất ngờ tuyên bố từ chức sau thất bại sốc trước Caen - Ảnh: AFP HLV Bielsa bất ngờ tuyên bố từ chức sau thất bại sốc trước Caen - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, may mắn lại không đứng về đội bóng thành phố cảng, trong đó bóng 2 lần tìm đến cột khung gỗ và các chân sút của Marseille vô duyên quá mức trước nhiều cơ hội ghi bàn kiểu “sút hỏng khó hơn sút chính xác”.

Hậu quả là thầy trò HLV Bielsa phải trả giá đắt cho sự phung phí của mình với bàn thua ở phút 27 từ một tuyệt phẩm của Andy Delort. Nhận đường chuyền của đồng đội chếch về cánh trái, tiền vệ 23 tuổi vừa đến từ Wigan bất ngờ tung một cú sút căng như kẻ chỉ từ khoảng cách gần 30m đánh bại thủ thành kỳ cựu Steve Mandanda.

Chưa vơi cú sốc thua 0-1 trước vị khách Caen, Marseille lại đón nhận cú sốc khác khi nhà cầm quân kỳ cựu Bielsa bất ngờ tuyên bố từ chức trong cuộc họp báo sau trận đấu. Đó thực sự là điều bất ngờ đối với cổ động viên Marseille, nhưng với truyền thông thế giới thì dường như quyết định của Bielsa đã có tính toán từ trước bởi HLV người Argentina đang nhắm đến chiếc ghế “thuyền trưởng” của tuyển Mexico đang bị bỏ trống.

Tân binh Angers (áo trắng) tạo cú sốc lớn khi đánh bại chủ nhà Montpellier - Ảnh: AFP Tân binh Angers (áo trắng) tạo cú sốc lớn khi đánh bại chủ nhà Montpellier - Ảnh: AFP

Trái ngược với thảm cảnh của Marseille, AS Monaco chứng tỏ sức mạnh của mình với nhiều sự bổ sung chất lượng về nhân lực bằng chiến thắng 2-1 trên sân của Nice. Ở trận này, mặc dù nhận bàn thua sớm ở phút thứ 7 sau pha lập công của người nhà Valere Germain (người đang được AS Monaco cho Nice mượn), nhưng đội bóng công quốc đã thực hiện cú lội người dòng thành công nhờ 2 pha ghi bàn của Bernardo Silva (phút 51) và Lavyin Kurzawa (phút 62) khi đội nhà phải chơi thiếu người do Olivier Boscagli bị đuổi khỏi sân ở cuối hiệp 1.

Tân binh Angers tạo cú sốc khác ở vòng mở màn khi bất ngờ hạ gục chủ nhà Montpellier với tỷ số 2-0. Đội bóng nhỏ bé GFC Ajaccio trải qua một nỗi luyến tiếc vô hạn ngay trong trận đấu đầu tiên ở Ligue 1 trong lịch sử của mình khi vuột mất 3 điểm trên sân Troyes khi Mohamed Larbi sút hỏng quả phạt 11m ở phút 45 và đánh chia điểm với kết quả hòa không bàn thắng. Nantes và Bastia đều có 3 điểm trong trận mở màn khi lần lượt đánh bại các vị khách Guingamp (1-0) và Rennes (2-1).

Tây Nguyên