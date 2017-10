May mắn trở lại, MU thắng ở phút 88

Mùa này, HLV Jose Mourinho thường xuyên phàn nàn rằng Manchester United là đội bóng xui xẻo nhất. Lý do vì họ thường xuyên để mất điểm bởi những bàn thua vào cuối trận. Thế nhưng ở vòng đấu diễn ra rạng sáng 15.12 (giờ Việt Nam), may mắn đã trở lại với "Quỷ đỏ" thành Manchester.



Chủ nhà Crystal Palace đã thi đấu rất ngoan cường trước M.U. Minh chứng là sau khi bị dẫn bàn trong hiệp 1 với pha công của Paul Pogba, đội bóng do HLV Alan Pardew vẫn tìm được bàn gỡ vào phút 66 nhờ James McArthur. Trước đó, đội khách thi đấu lấn lướt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng.



Trận này, M.U không có sự phục vụ của Anthony Martial vì chấn thương. Vì vậy, HLV Jose Mourinho đã dùng Wayne Rooney để thay thế và đưa vào trận đấu sơ đồ 4-3-3 với Ibrahimovic đá cắm, trong khi Rooney và Mata trấn giữa hành lang hai cánh. Điều chỉnh này cũng phát huy sự hiệu quả khi hàng công "Quỷ đỏ" chơi khá mượt mà.



Người để lại dấu ấn lớn nhất trong chiến thắng của Man United hôm nay chính là Paul Pogba. Ngoài bàn mở tỷ số, tiền vệ người Pháp còn thực hiện pha kiến tạo cho Zlatan Ibrahimovic ghi bàn vào cuối trận. Đó toàn những khoảnh khắc lóe sáng của ngôi sao.

Pogba trong bàn thắng đầu tiên cho thấy sự nhạy bén trước khung thành và sau đó anh có nhãn quang chiến thuật tinh tế với đường dọn cỗ cho Ibrahimovic.

Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng nhất phải kể đến yếu tố may mắn. Trận này, M.U tưởng chừng phải nhận thêm kết quả hòa bởi có lúc họ khá xui xẻo.

"Quỷ đỏ" từng đưa được bóng vào lưới Crystal Palace nhưng lại không được trọng tài công nhận bàn thắng. Sau đó, cầu thủ của chủ nhà chơi bóng bằng tay trong vòng cấm địa, tuy nhiên trọng tài lại từ chối cho M.U hưởng quả 11 m.



Nhưng sau cùng, đẳng cấp Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic đã lên tiếng để mang về chiến thắng nhọc nhằn cho M.U. Với kết quả này, thầy trò Mourinho tiếp tục áp sát top 4 với khoảng cách 6 điểm kém hơn Manchester City.

Kết quả vòng 16 Premier League: Middlesbrough 0 - 3 Liverpool

Sunderland 0 - 1 Chelsea

West Ham 1 - 0 Burnley

Crystal Palace 1 - 2 Man United

West Brom 3 - 1 Swansea

Man City 2 - 0 Watford

Stoke City 0 - 0 Southampton

Tottenham 3 - 0 Hull City

Đức Trường