Mẹ Ronaldo cổ xúy con trai về M.U

Tờ Daily Mirror cho biết mẹ của siêu sao Cristiano Ronaldo muốn con trai về lại Manchester United (M.U) thi đấu hơn là sang Pháp chơi bóng cho Paris Saint Germain (PSG).

Mẹ Ronaldo muốn con trai về MU - Ảnh: AFP Mẹ Ronaldo muốn con trai về MU - Ảnh: AFP

Theo đó, bà Dolores Aveiro, mẹ Ronaldo, cho biết tình hình an ninh ở Paris (Pháp) lúc này không được đảm bảo, đặc biệt sau vụ khủng bố đẫm máu tấn công vào thủ đô nước Pháp hôm 13.11 làm 130 người thiệt mạng. Chính vì vậy, thân mẫu của siêu sao người Bồ Đào Nha không muốn thấy con trai sang khoác áo PSG và thi đấu trong sự hồi hợp và lo âu. Đáng chú ý, bà Dolores Aveiro khuyên Ronaldo nên về lại Anh khoác áo M.U.



Ronaldo từng có những năm tháng gắn bó ngọt ngào với M.U trước khi chia tay sân Old Trafford để bắt đầu cuộc phiêu lưu trong màu áo Real Madrid. Suốt thời gian chơi bóng nơi đảo quốc sương mù, không chỉ Ronaldo mà mẹ của anh cũng đều nhận được sự đãi ngộ rất tốt. Chính điều đó tạo ra cho bà Dolores Aveiro một cảm giác thoải mái và đặc biệt an tâm nếu con trai trở lại M.U.



Thời gian qua, tương lai của Ronaldo đang bị đặt một dấu hỏi. Báo chí loan tin, Ronaldo cảm thấy bất mãn với Real Madrid và HLV Rafael Benitez. Rất nhều lần anh từng bóng gió chuyện chia tay Real Madrid. Từ những lời thì thầm với HLV Laurent Blanc của PSG về một sự hứa hẹn sẽ tới Pháp, đến bóng gió chuyện sẽ rời thành Madrid trong buổi công chiếu bộ phim của mình ở London hồi tháng trước, những gì Ronaldo làm thể hiện rõ một thái độ ngán ngẩm và đang tìm cách ra đi.

Có tin đồn PSG sẽ thực hiện kế hoạch táo bạo kéo Ronaldo khỏi Real Madrid. Trong khi đó, người đại diện Jorge Mendes của cầu thủ người Bồ Đào Nha lại khẳng định thân chủ không đi đâu cả và sẽ kết thúc sự nghiệp trong màu áo Real Madrid. Còn tại M.U, HLV Louis van Gaal đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Ronaldo và rất mong muốn có chữ ký của cầu thủ này lần nữa.

Đức Trường