Messi lỡ hẹn với fan Thổ Nhĩ Kỳ vì đảo chính quân sự

Theo kế hoạch, Messi và nhiều cầu thủ khác như Erdogan, Neymar, Luis Suarez, Diego Maradona, Eden Hazard, Francesco Totti, Michael Essien, Xavi, Jay Jay Okocha, Pierre-Emerick Aubameyang, Andres Iniesta, Demba Ba, Didier Drogba và Arda Turan sẽ có trận đấu từ thiện tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trận đấu do Samuel Eto’o đứng ra tổ chức với mục đích quyên góp tiền nhằm bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên, cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ y tế, giáo dục,…

Messi đã quyết định rút ngắn kỳ nghỉ ở Ibiza cùng gia đình để tham gia trận đấu đặc biệt này. Báo chí cho hay, chính tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan sẽ là người đá quả bóng khai mạc trận đấu.

Tuy nhiên, quân đội nước này đã gây nên một cuộc đảo chính vào đêm 15.7 (giờ địa phương) mà mục tiêu chính là tổng thống nước này. Quân đội đã xả súng ở một vài căn cứ và gây nên tình trạng mất an ninh. Do vậy, trận đấu đã buộc phải hủy bỏ nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

Hiện tại, Messi vẫn ở lại Ibiza. Dù tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cuộc đảo chính quân sự đã kết thúc nhưng ban tổ chức vẫn quyết định không để trận đấu diễn ra. Riêng Carles Puyol, Deco, Eric Abidal, cựu giám đốc Alejjandro Echevarria đang mắc kẹt tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng tất cả vẫn ở khu vực an toàn. Tổng cộng, 1.500 người đã bị bắt sau cuộc đảo chính trên.

