Messi rước bạn gái về dinh bằng 'đám cưới thế kỷ'

Theo BBC, lễ cưới của siêu sao 30 tuổi đang khoác áo Barcelona và bạn gái Antonela Roccuzzo (29 tuổi) tại khách sạn sang trọng City Centre ở thành phố Rosario hôm 30.6 (giờ địa phương). Khách mời của lễ cưới có tổng cộng 260 người, chủ yếu là những nhân vật nổi tiếng và ngôi sao bóng đá. Vì vậy, chính quyền thành phố Rosario phải huy động hàng trăm cảnh sát để đảm bảo an toàn cho khách mời bởi khách sạn trên nằm sát cạnh một khu ổ chuột khét tiếng chứa chấp nhiều băng đảng ma túy.

Trong số những khách mời có đồng đội (mới và cũ) của Messi ở Barcelona và tuyển Argentina như Luis Suarez, Neymar, Samuel Eto'o, Xavi và Carles Puyol, Cesc Fabregas, Gerard Pique, người đi cùng cô vợ ngôi sao nhạc pop Shakira; Sergio Aguero, Ezequiel Lavezzi… Một số khách mời bay đến Rosario bằng chuyên cơ riêng. Vì lẽ đó, trước lễ cưới, đám đông người dân địa phương đã kéo đến sân bay địa phương để được tận mắt chứng kiến những ngôi sao bóng đá thế giới. Tuy nhiên, điều lạ là trong danh sách khách mời không có huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona và HLV Pep Guardiola.

Theo tờ Clarin, một công ty an ninh tư nhân được thuê để đảm bảo an toàn tại khách sạn City Centre đồng thời đối phó khẩn cấp với những kẻ đánh bom liều chết. Hơn 150 nhà báo được cho phép vào khu đặc cách để đưa tin về đám cưới. Trước một đám cưới khiến cả một thành phố hào hứng đón chào, chính quyền phải vào cuộc để đảm bảo an ninh và lượng khách mời nổi tiếng đông đảo, tờ Clarin ví buổi lễ mà Messi rước bạn gái về dinh là “đám cưới của năm” hay “đám cưới thế kỷ”.

Tại buổi lễ, cô dâu Roccuzzo mặc chiếc váy cưới trắng được thiết kế độc đáo, tinh xảo của Rosa Clara. Trong thực đơn, ngoài những món ăn sang trọng còn có những đặc sản địa phương như bánh empanadas, bánh ngọt truyền thống, xúc xích… Đôi uyên ương tỏ ra đầy hạnh phúc trước khách mời và ống kính truyền thông.

Đám cưới của Messi gây sự chú ý lớn với dư luận bóng đá thế giới không chỉ bởi có sự hiện diện của khách mời nổi tiếng mà một phần nhờ vào cuộc tình ngọt ngào, chung thủy của cặp đôi. Messi và Roccuzzo quen biết nhau khi mới 5 tuổi. Tân nương vốn là em họ của Lucas Scaglia, người bạn thân nhất của Messi và cũng là cầu thủ chuyên nghiệp. Và kể từ lần gặp nhau đầu tiên ấy, đôi uyên ương không thể tách rời nhau cho đến nay trước khi về chung sống 9 năm và đón chào 2 đứa con trai kháu khỉnh là Thiago Messi (4 tuổi), Mateo Messi (1 tuổi).

Theo tờ Mirror, sau đám cưới, Messi sẽ cùng tân nương và 2 đứa con trải qua một tuần trăng mật trước khi trở về cùng Barcelona cho chuyến lưu du đấu ở Mỹ vào tháng 7.

Xem đám cưới rình rang của Messi và bạn gái Roccuzzo - Nguồn: YouTube

Tây Nguyên