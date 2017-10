Messi tỏa sáng và sự trở lại của một thiên tài

Anh có lẽ là cầu thủ bóng đá duy nhất hiện nay khiến người Argentina phát cuồng. Bạn không tin? Hãy hỏi tay cổ động viên đã đột nhập vào sân Estadio La Portada. Chỉ để làm duy nhất một việc... hôn lên chân Messi.



Uruguay đã làm tất cả những gì có thể. Họ chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi. Trước khi vòng đấu này diễn ra, Uruguay đang dẫn đầu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Họ phòng ngự chắc chắn, có sự trở lại của ngôi sao số 1 Luis Suarez, một trong những trung phong hay nhất thế giới hiện nay.

Nhưng không ai có thể ngăn cản Messi.

“Cậu ta là một kỳ quan”, HLV Oscar Tabarez của Uruguay trả lời phỏng vấn sau trận. “Không gì có thể mô tả được Messi. Cậu ta không phải người thường”. Cú sút bóng đập chân hậu vệ đối phương rồi bay vào lưới có thể được coi là may mắn. Nhưng là may mắn không bình thường. May mắn được tạo từ tình huống solo giữa rừng hậu vệ Uruguay, chỉ có thể được tạo ra bởi một thiên tài như Messi.

2 phút sau bàn thắng, Paulo Dybala nhận thẻ đỏ ngu ngốc vào phải rời sân. Người Argentina nên mừng vì họ đã có vị cứu tinh trở lại. Một hình ảnh tương phản cực độ. Sau quyết định giải nghệ của Lionel Messi, những tay nhà báo lạc quan bắt đầu nói về sự thay thế, với ngôi sao của Juventus thành lá cờ đầu. Nhưng chứng kiến những giọt nước mắt hối hận từ Dybala sau đó, hãy tin rằng việc thay Messi là không thể.

Bởi không ai có thể thay thế thiên tài Messi

“Tôi đã bảo Messi hãy chơi bóng tới tuổi 60,” HLV Setien của Las Palmas (La Liga) nói trong một bài phỏng vấn vài ngày trước. “Hay chí ít là cũng tới lúc tôi qua đời. Được xem cậu ấy thi đấu là đặc ân.” Ông nói đúng. Cho dù chẳng còn những lời khen nào có thể mô tả hết về Messi nữa. Messi là thiên tài của thế giới bóng đá, của niềm đam mê và khát khao chơi bóng.

Anh gặp vấn đề về sức khỏe trước trận đấu diễn ra sáng nay (chấn thương gân kheo). Xuất hiện những tin đồn rằng Barcelona không muốn cho anh thi đấu. Đội bóng xứ Catalan dĩ nhiên phủ nhận ngay lập tức, nhưng những nỗi lo là có thật.

“Chấn thương của tôi vẫn còn đau. Nhưng sau tất cả, tôi muốn được thi đấu,” Messi thừa nhận sau trận. Những người có trí nhớ tốt hẳn phải biết đây là lần đầu tiên Messi công khai việc mình nén đau thi đấu. Điều sẽ khiến ban lãnh đạo Barcelona rất không hài lòng. Hậu quả: anh gần như sẽ không tham dự trận đấu tiếp theo, gặp Venezuela.



Nhưng không thể có một sự trở lại nào giàu cảm xúc hơn nữa. Sau tất cả những hờn dỗi, những tuyệt vọng vì thất bại liên tiếp, những áp lực đè nặng lên đôi vai và thậm chí là cả những lời dè bỉu. Messi đã trở lại. Thiên tài của thế giới bóng đá đã trở lại. Vì một lý do đơn giản: muốn được chơi bóng.

Đức Trường