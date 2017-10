Mexico giữ lại hy vọng dự World Cup 2014 trong nỗi sợ hãi

Chile và Ecuardo đoạt vé, Uruguay đá play-off Nỗ lực của Uruguay cuối cùng đã không thành hiện thực khi họ phải chấp nhận suất đá play-off mặc dù đánh bại Argentina 3-2 ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ diễn ra sáng nay (16.10, giờ VN). Ở trận này, dù dẫn trước Argentina 3-2 (Rodriguez, Suarez và Cavani lập công) sau 50 phút thi đấu và cặp đấu Chile - Ecuardo không bắt tay nhau hòa nhưng Uruguay vẫn không thể đạt được mục đích là giành vé trực tiếp đến Brazil. Chile xứng đáng đoạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp khi đánh bại Ecuardo với tỷ số 2-1. Trong khi đó, dù thua và bằng điểm với Uruguay (cả hai đều có 25 điểm) nhưng Ecuardo giành vị trí thứ 4 do hơn hiệu số bàn thắng-thua (+4 so với 0). Như vậy, ở khu vực Nam Mỹ, Argentina, Colombia, Chile và Ecuardo giành 4 vé trực tiếp đến Brazil, trong khi với vị trí thứ 5, Uruguay phải chấp nhận đã play-off. Đây là lần thứ 4 Uruguay phải trải qua loạt trận play-off tranh vé dự World Cup. Tuy nhiên, đường đến World Cup 2014 vẫn rộng mở với nhà vô địch Nam Mỹ do đối thủ của họ ở play-off là đại diện đến từ châu Á, Jordan. Hơn nữa, Uruguay đang có nhiều lợi thế khi sẽ đến Jordan ở trận lượt đi (ngày 13.11), trước khi trở về Montevideo đá trận lượt về vào ngày 20.11. Kết quả vòng loại Nam Mỹ Chile 2 - 1 Ecuador Paraguay 1 - 2 Colombia Uruguay 3 - 2 Argentina Peru 1 - 1 Bolivia