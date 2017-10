Mexico lần thứ 7 vô địch Gold Cup

Tuyển Mexico đã không để xảy ra thêm bất ngờ nào nữa khi đánh bại dễ dàng đội bóng gây sốc nhất kỳ Gold Cup năm nay là Jamaica với tỷ số 3-1 ở trận chung kết diễn ra sáng sớm qua theo giờ VN.

Các cầu thủ Mexico ăn mừng chức vô địch - Ảnh: AFP Các cầu thủ Mexico ăn mừng chức vô địch - Ảnh: AFP

Các bàn thắng của Mexico được ghi do công của Andres Guardado, Jesus Corona và Oribe Peralta. Trong khi đó, Jamaica ghi bàn an ủi ở cuối trận do công của tiền đạo Darren Mattocks.

Dù chỉ nhận ngôi á quân, nhưng các cầu thủ Jamaica ngẩng cao đầu ra về sau chiến tích là đội thuộc vùng Caribbean đầu tiên vào đến trận chung kết Gold Cup nhờ chiến thắng không tưởng trước chủ nhà Mỹ 2-1 ở bán kết. Còn

Mexico, sau khi “sống sốt” nhờ sự giúp sức của trọng tài ở trận bán kết đầy tranh cãi với Panama (cũng thắng 2-1 với hai bàn quyết định từ chấm 11 m), đã thẳng tiến để đăng quang lần thứ 7 tại giải Gold Cup và tổng cộng là lần thứ 10 nếu tính chung phiên bản giải vô địch của khu vực CONCACAF có từ năm 1963.

Giang Lao