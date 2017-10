 Milan khó thắng

Vòng 16 Serie A sẽ kết thúc bằng cuộc chạm trán giữa AC Milan với AS Roma tại San Siro, nơi đội bóng của HLV Allegri chỉ mới thắng được 3 trận trong mùa giải này, còn lại là hòa 2 và thua 2. Như vậy, liệu Milan có thể chặn đứng được thành tích bất bại của AS Roma?

Balotelli (phải) vẫn chưa thể tạo ra được sự khác biệt cho AC Milan - Ảnh: AFP

Dù là đội bóng Ý duy nhất giành được quyền góp mặt ở vòng 1/8 Champions League nhưng Milan lại không thể chơi với phong độ tương tự tại Serie A, khi chỉ tìm được một chiến thắng trong 7 vòng đấu gần đây. Thế nên, khi đón tiếp AS Roma vào rạng sáng mai, trong hoàn cảnh thiếu vắng Amelia, Silvestre, Birsa, Robinho và El Shaarawy vì chấn thương, hầu như không ai tin rằng Milan sẽ kiếm được cả 3 điểm.

Nguyên nhân là do hàng thủ vốn đã không được vững chắc mà hàng công của Milan lại không thể tạo nên sự khác biệt. Mặc dù chân sút Balotelli đã bắt đầu ghi bàn đều đặn trở lại nhưng mọi chuyện vẫn chưa được cải thiện. Do vậy, Milan sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi công thủ khá toàn diện của AS Roma.

Rạng sáng mai, Totti sẽ trở lại và điều đó có nghĩa là hàng công của Roma càng trở nên đáng sợ hơn, dù HLV Garcia sẽ không có được sự phục vụ của Pjanic (treo giò), Balzaretti và Borriello (đều chấn thương).

Tỷ lệ cược: AC Milan chấp đồng nửa.

Trần Tôn