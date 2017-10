Mkhitaryan và Ibrahimovic đưa M.U vào vòng knock-out Europa League

Kết quả các trận đấu: Bảng A:

Bảng A: Feyenoord 0 - 1 Fenerbahce

Zorya 0 - 2 M.U

Xếp hạng: 1. Fenerbahce (13 điểm), 2. M.U (12 điểm), 3. Feyenoord (7 điểm), 4. Zorya (2 điểm)

Bảng B:

APOEL Nicosia 2 - 0 Olympiakos

Young Boys 3 - 0 Astana

Xếp hạng: 1. APOEL Nicosia (12 điểm), 2. Olympiakos (8 điểm), 3. Young Boys (8 điểm), 4. Astana (5 điểm)

Bảng C:

Anderlecht 2 - 3 St Etienne

Mainz 2 - 0 Qabala

Xếp hạng: 1. St Etienne (12 điểm), 2. Anderlecht (11 điểm), 3. Mainz (9 điểm), 4. Qabala (0 điểm)

Bảng D:

AZ Alkmaar 3 - 2 Zenit

Maccabi Tel Aviv 2 - 1 Dundalk

Xếp hạng: 1. Zenit (15 điểm), 2. AZ Alkmaar (8 điểm) Maccabi Tel Aviv (7 điểm), 4. Dundalk (4 điểm)

Bảng E: Astra Giurgiu 0 - 0 AS Roma Viktoria Plzen 3 - 2 Austria Wien Xếp hạng: 1. AS Roma (12 điểm), 2. Astra Giurgiu (8 điểm), 3. Viktoria Plzen (6 điểm), 4. Austria Wien (5 điểm) Bảng F: Rapid Wien 1 - 1 Bilbao Sassuolo - Genk (hoãn) Xếp hạng: 1. Bilbao (10 điểm), 2. Genk (9 điểm), 3. Rapid Wien (6 điểm), 4. Sassuolo (5 điểm) Bảng G: Panathinaikos 0 - 2 Celta Vigo Standard Liege 1 - 1 Ajax Xếp hạng: 1. Ajax (14 điểm), 2. Celta Vigo (9 điểm), 3. Standard Liege (7 điểm), 4. Panathinaikos (1 điểm) Bảng H: Braga 2 - 4 Shakhtar Donetsk Konyaspor 0 - 1 Gent Xếp hạng: 1. Shakhtar Donetsk (18 điểm), 2 Gent (8 điểm), 3. Konyaspor (6 điểm), 4. Konyaspor (1 điểm) Bảng I: Nice 2 - 1 Krasnodar Salzburg 2 - 0 Schalke Xếp hạng: 1. Schalke (15 điểm), 2. Krasnodar (7 điểm), 3. Salzburg (7 điểm), 4. Nice (6 điểm) Bảng J: PAOK Thessaloniki 2 - 0 Slovan Liberec Qarabag 1 - 2 Fiorentina Xếp hạng: 1. Fiorentina (13 điểm), 2. PAOK Thessaloniki (10 điểm), 3. Qarabag (7 điểm), 4. Slovan Liberec (4 điểm) Bảng K: Inter 2 - 1 Sparta Prague Southampton 1 - 1 Hapoel Beer Sheva Xếp hạng: 1. Sparta Prague (12 điểm), 2. Hapoel Beer Sheva (8 điểm), 3. Southampton (8 điểm), 4. Inter (6 điểm) Bảng L: Osmanlispor 2 - 0 Zurich Villarreal 2 - 1 Steaua Bucuresti Xếp hạng: 1. Osmanlispor (10 điểm), 2. Villarreal (9 điểm), 3. Zurich (6 điểm), 4. Steaua Bucuresti (6 điểm) * Hai đội đầu bảng giành quyền đi tiếp