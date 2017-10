Mở hội tại Calderon

hi Atletico sa sút, khán giả không thèm đến sân. Lượt đi mùa này, Atletico thi đấu kém cỏi nên tụt 5.000 khán giả đến sân mỗi trận so với mùa trước. Nhưng trong trận đấu này, CĐV Atletico sẽ đến chật sân vì nhiều lý do rất thuyết phục. Thứ nhất, họ hài lòng với phong độ của đội nhà trong thời gian qua khi Atletico đã thắng liền 3 trận. HLV Quique Flores khẳng định: “Thời gian khó khăn của Atletico đã qua và giờ là lúc chinh phục các mục tiêu”.

Thứ hai, Atletico đang tiến đến sát thành công tại Cúp nhà vua để kết thúc 14 năm không danh hiệu. Vào thời điểm này, Atletico đã vào đến tứ kết và họ không còn lo bị Real Madrid, Barcelona, Valencia hay Villarreal cản mũi.

Thứ ba, các CĐV Atletico thấy được khát vọng chiến thắng thực sự trong mỗi cầu thủ qua việc họ đè bẹp Recreativo tại lượt về vòng 1/8 và tạo ra cuộc lội dòng ngoạn mục nhất tại Cúp nhà vua mùa này (lượt đi Atletico thua 0-3).

Thứ tư, đối thủ của Atletico không quá mạnh. Có thể nói Atletico là đội may mắn nhất tại tứ kết vì họ được gặp Celta Vigo, đội duy nhất không thuộc Liga góp mặt tại tứ kết. Nếu biết đội nhà có nhiều cơ hội mở tiệc thì tất nhiên lượng khán giả sẽ phải đông hơn.

Vì khán giả, vì mục tiêu chinh phục Cúp nhà vua, HLV Quique Flores chắc chắn sẽ tung đội hình mạnh nhất. Trước trận đấu, Forlan và Reyes phải tập nhẹ nhưng khả năng họ ra sân rất cao. Chỉ có một trụ cột của Atletico chắc chắn vắng mặt trận này là tiền vệ Assuncao do bị treo giò. Với 2 tiền đạo Forlan - Aguero và 2 mũi tấn công biên Reyes - Simao, Atletico rất nguy hiểm.

Dù vậy, không thể chủ quan với Celta. Tại Cúp nhà vua mùa này, Celta đã từng loại 2 đội tại Liga là Tenerife và Villarreal. Đội bóng xứ Galicia cũng toàn thắng trên sân khách tại Cúp nhà vua mùa này. Ngoài ra, lối đá phản công của Celta tại Calderon luôn là khắc tinh với Atletico. Trong 5 lần đến Calderon gần đây, Celta thắng 4. Dự đoán: Atletico thắng 3-1.

Anh Tú