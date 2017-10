'Mối thù' giữa Mourinho và Guardiola làm khổ lực lượng an ninh

Theo Sport Mail, lực lượng an ninh bảo vệ trận đấu đã buộc phải ngồi nghe về mối thâm thù giữa hai nhà cầm quân nhằm hiểu rõ hơn về tính căng thẳng của trận derby thành Manchester. Dự kiến, sẽ có khoảng 400 nhân viên an ninh được huy động nhằm đối phó với các tình huống xấu xảy ra trong trận đấu.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên an ninh sân Old Trafford cũng có khóa đào tạo chống khủng bố mới sau sự cố trong trận gặp Bournemouth ở mùa giải trước. Cụ thể, lực lượng an ninh sẽ kiểm tra mọi ngõ ngách ở “Nhà hát của những giấc mơ” nhằm đảm bảo việc không có bom, hoặc các vật tình nghi khác. Khán giả đến thánh địa của “Quỷ đỏ” cũng sẽ trải qua tầng kiểm tra gắt gao trước khi vào sân xem trận derby hấp dẫn.

Rút kinh nghiệm sau sự cố lần trước cùng khóa đào tạo mới, lực lượng an ninh sân Old Trafford hiện đang rất tự tin về khả năng xử lý nếu có tình huống tương tự xảy ra. Tuy nhiên, trận derby lại xuất hiện một vấn đề khác là cách kiểm soát những cái đầu nóng trên khán đài.

Người hâm mộ Man City và Manchester United vốn chẳng ưa gì nhau. Sự xuất hiện của hai HLV kình địch là Pep và Mourinho càng làm gia tăng thêm tính căng thẳng của trận đấu. Do vậy, khả năng khán giả ẩu đả, xô xát nhau trong và ngoài sân vẫn có thể xảy ra. Vì thế, lực lượng an ninh buộc phải lên tất cả các kế hoạch về xử lý tình huống khán giả ẩu đả, HLV gây hấn, cầu thủ mất bình tĩnh, lo ngại khủng bố,… trong trận derby thành Manchester.

