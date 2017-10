Monchengladbach sống lại hy vọng

Hai bàn thắng đến với Monchengladbach ở phút 80 và 82 do Hanke và Rens ghi trong điều kiện Freiburg chỉ còn 10 người (Toprak bị thẻ đỏ). Trong khi đó, 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Wolfsburg và E. Frankfurt đều thua (Wolfsburg thua Kaiserlautern 1-2, E. Frankfurt thua Cologne 0-2) khiến cuộc đua trụ hạng sẽ gay go hơn khi Monchengladbach 35 điểm bằng với Wolfsburg và hơn Frankfurt 1 điểm. Đội chính thức rớt hạng là St Pauli (29 điểm) đã thua đậm Bayern Munich 1-8. Mario Gomez lập hattrick, Robben và Ribery mỗi người ghi 2 bàn, bàn còn lại do Van Buyten ghi. Các kết quả khác: Dortmund đã vô địch nên lơi chân thua Werder Brehme 0-2, Stuttgart thắng Hannover 96 2-1, Schalke thua Mainz 1-3 và Leverkusen hòa Hamburg 1-1.

Như vậy, sau vòng 33 (vòng áp chót), 3 đội chắc chắn dự Champions League là Dortmund, Leverkusen, Bayern Munich, 2 đội dự Europa League là Hannover và Mainz.

T.K